Cочинение «Ходяшинский Емеля, или рассказ о том, как я первый раз побывал в деревне»

"Там русский дух…там Русью пахнет!" Вот какие строки Пушкина вспомнились мне, когда я приехал в Ходяшево. Как – будто, путешествуя на машине времени, я оказался в старинной русской деревне. Перво-наперво, я решил всё вокруг исследовать. Сначала я зашёл в сам дом и вижу: вроде бы самая обычная комната. Вдруг я заметил то, что никогда не видел в городских квартирах, но много слышал об этом устройстве. Это – печка. Она была очень большая и белая. На печку я смог залезть только по ступенькам. Единственный недостаток: когда сидишь или лежишь (стоять там было невозможно), всё время пачкаешься мелом и становишься весь белым. Потом я изучил печку с другой стороны, где находился сам очаг. И там я тоже нашёл кое-что интересное: это была самая настоящая кочерга, ухват и чугунок, в общем, все печные принадлежности. Дальше я залез на чердак и осмотрелся там. Очень хорошее наблюдательное место! Оттуда было видно почти всё, что нужно настоящему разведчику. Но я недолго играл в разведчика, а снова превратился в исследователя и пошёл в сарай. Это такое помещение, которое всё было поделено на части. Каждая часть похожа на комнату, в которой либо жили домашние животные или птицы, либо хранились какие-то хозяйственные запасы.

Следующим местом моего исследования был сад. Мне очень повезло, потому что я не только занимался своими открытиями, но ещё и поработал в саду. Как раз к моему приезду созрела смородина. Собирать ягоды оказалось очень увлекательно и вкусно, только сначала мне пришлось наладить дружеские отношения с комарами, которых в кустах было просто несметное количество. Потом я подумал: если уж перемирие двух сторон заключено, может мне ещё и грядки полить? Поэтому я набрал полное ведро воды, а знаете из чего? Нет, не из крана, а из колодца под названием "журавль". Он и в правду был очень похож на своего тёзку из птичьего мира. Такая же длинная шея и клюв, правда, эти роли исполняли длинная жердь и цепь с ведром. Поливать растения жарким летним днём оказывается очень приятно, причём и мне, и растениям.

В саду было ещё так много для меня нового и неизученного, что мне не хватило целого дня! Поэтому новость о том, что мы остаёмся на ночь, меня очень сильно порадовала. А ночью мне приснился фантастический сон. Я – отец большого семейства, и мы решили построить новый просторный дом. Для этого выбрали красивое место, поставили туда горшок, подложив под него овечью шерсть, и оставили всё это на ночь. Всю ночь мы молили Бога о том, чтобы шерсть отсырела, тогда место для строительства пригодно. Видимо Бог услышал наши молитвы, потому что к утру шерсть под горшком оказалась сырой. Материал для строительства у нас был заготовлен заранее. Это были огромные добротные сосновые брёвна. Начали мы стройку как положено, в четверг, а закончили на Троицу, потому что у нас в Ходяшево все знают: "без Троицы дом не строится". ( Троица – это такой большой религиозный праздник, который отмечается каждый год в июне). Не забыли мы и про печь, ведь без неё дом – нежилой. Не зря люди у нас говорят: "Кто на печи сидел, тот уже не гость, а свой". И вот, только я позвал гостей на новоселье, как сон мой прервался, потому что встало солнце, и всё вокруг ожило. А мне вдруг стало понятно, почему меня уложили спать на печке, видимо хозяева хотели, чтобы я был не гостем в этом доме, а своим родным и близким ЧЕЛОВЕКОМ!