Cочинение «Художественная литература второй половины "шестидесятых"»

Несмотря на то, что обстановка пореформенной реакции и правительственных репрессий сильно затрудняла развитие общественной мысли, художественная литература достигла в этот период нового расцвета. Он был обусловлен прежде всего тем, что все выдающиеся русские писатели посвящали свое искусство отражению общественной жизни в свете тех глубоких и важных социальных и философско-исторических вопросов, которые вызывались происходящими в обществе переменами.



Наиболее значительные художественные произведения создавались теми писателями, которые питали особенно глубокую враждебность к самому духу реформ 1860-х годов — духу компромисса между интересами самодержавно-бюрократического государства и интересами зависимого от него, вяло и однобоко развивавшегося русского капитализма. Прежде всего это были писатели, критически осознававшие пореформенную действительность, исходя из просветительско-демократических идеалов, обращенных в будущее. Но не меньший критический пафос проявляли и писатели, Изображавшие пореформенную жизнь в свете идеалов патриархальности. Писатели либеральных и тем более консервативных литературных течений уступали им.



Некрасов посвятил изображению пореформенной действительности свою лучшую, монументальную по сюжету поэму «Кому на Руси жить хорошо», задуманную вскоре после реформы и напи-Ванную в первой своей части к 1865 г. По основной идее поэмы, I великая цепь» крепостничества, порвавшись, «ударила одним Концом по барину, другим по мужику», и вследствие этого в пореформенной России нет «счастливых» людей, имеющих «покой, довольство, честь». Поэма Некрасова показывала, какое будущее ожидало основные классы старой, помещичьей Руси, внешне теперь освобожденной от «крепи».



С небывалой ранее ясностью и глубиной Некрасов осознавал, что крестьянские массы по-прежнему несут на своих плечах всю тяжесть непосильного труда и связанных с ним невзгод (образы Якима Нагого, Матрены Корчагиной и других). Но поэт утверждал тем не менее, что народ полон нравственных сил и пытается уже осознать свое социальное положение, ищет ответов на вопросы, вызванные новым состоянием общества (образы Семерых «странников», Савелия Корчагина и других). Таящиеся и народе возможности протеста и сопротивления усиливаются и принимают новые формы, показывал поэт, и поэтому народ скоро придет к светлому будущему (образы Савелия, Ермила Гирина, Добросклонова). Вместе с тем образы помещиков (Оболт-Оболдуева, Утятина и других) показывали, что основные слои гоегюд-етвующего класса все еще живут крепостническим прошлым — старым, паразитическим укладом жизни, былым богатством и Властью — и цепляются за них, что новые обстоятельства национальной жизни вызывают у них страх и растерянность, что в их жизни нет возможностей общественного развития, что в этом смысле для них нет будущего.

Заключая широкие картины пореформенной русской жизни, изображая ее с народной точки зрения, в традициях устного народного творчества, величайшая поэма Некрасова представляла собой художественное . отражение очень важного и неповторимого момента национальной истории. К этой поэме примыкала по идейному содержанию. и стилю и другая выдающаяся в художественном отношении некрасовская поэма — «Мороз, Красный нос». Нп сюжет, изображающий жизнь и страдания крестьянской семьи, вполне мог бы стать значительным эпизодом в монументальном сюжете поэмы «Кому на Руси жить хорошо».



По-иному к вопросу о взаимоотношении народных масс и господствующего класса подошел Щедрин в своей наиболее глубокой по содержанию и наиболее художественной сатирической повести. «История одного города», задуманной в обстановке оголтелой реакции после 1866 г. Для него важнейшей стороной вопроса были политические взаимоотношения народа и самодержавной власти Щедрин постепенно все яснее сознавал, что с этой точки зрения пореформенная Россия является порождением и продолжением ъщ ками складывавшихся дореформенных отношений, что самодержавная власть, безмерно подавляя и порабощая народ, обрекая его этим на духовное рабство, сама давно превратилась в антинародную, косную силу почти механического, бездушного порабощения. С этой стороны своей жизни, утверждал сатирик, пореформенная Россия являет собой царство всеобщего «глуповства», Образ «города Глупова», возникший еще в «Сатирах и прозе», вырастает под пером Щедрина в огромное символическое обобщение, охватывающее всю эпоху загнивания русского самодержавия.

В сюжете своей сатирической повести Щедрин показал различные этапы и формы антинародной деятельности государственной власти и раскрыл все это в целой галерее «градоначальников» — русских правителей всего послепетровского периода. Осознавая гражданские отношения страны как проявление политического «глуповства» и отвлекаясь от всех других сторон этих отношении, писатель получил тем самым возможность довести образное и сюжетное воплощение изображаемых характеров до крайних преде лов их сатирического «домысливания» и создать образы и сцены гротескные и фантастические, но тем не менее полные глубокой исторической правдивости и своеобразного творческого реализма! При этом и народные массы разоблачаются сатириком в их спо«; собности только к «начальниколюбию» или к стихийным разрушив тельным бунтам — в своем собственном «глуповстве», являющемся, однако, только внешней, наносной чертой их жизни, результатом векового «ошеломления».



К «Истории одного города» в основном примыкали по ведущем идейной тенденции, а отчасти и по особенностям формы, другие произведения Щедрина 1860-х годов — прежде всего сатирический цикл «Помпадуры и помпадурши», завершенный позднее, а также «Признаки времени» и «Письма о провинции». Изображая в них пореформенную Россию, писатель показывает, что самодержавная власть в лице местных правителей внешне и на время может менять лозунги и приемы управления, отдавая лицемерную дань либеральной фразе, и что «герои» либеральных фраз в русском обществе лишь золотят фасад политического «глуповства», а по существу совершают черное дело реакции.



Таким образом, Некрасов и Щедрин с разных сторон отразили Состояние русского общества после реформ, осуществленных руками крепостников. К ним примыкали и другие писатели демократического течения 1860-х годов, отличавшиеся разным уровнем Идеологического мышления и творческого таланта.