Cочинение «Художественное своеобразие драмы классицизма»

Классицизм как художественная система сложился в XVII веке и охватывал не только литературу, а и другие виды искусства: живопись, скульптуру, архитектуру, музыку. Название классицизм ввели в обиход в начале XIX века, подчеркивая, что художники этого направления подражали античной «классике», брали ее за образец.



Классицизм - первая художественная система, которая осознавалась именно как система со своей целью и со своими правилами. Цель классицистического искусства - создать художественные произведения по законам гармонии и логики, поэтому художники этого направления вырабатывают определенные правила, соблюдение которых было обязательным.



Наибольшего развития классицизм получил во Франции, где в XVII веке начинает составляться абсолютная монархия, и искусство, которое подчиняется правилам, устраивает абсолютистов, становится частицей государственной идеологии. Неслучайно французский король Луи ХІ считался покровителем искусства, а во времена его отца была создана Французская Академия, деятеле которой подвергали критике те произведения, которые не отвечали государственной задачей.



Художественные принципы классицизма изложил Н. Буало в поэме «Искусство поэтическое». В его произведении отразилось идеальное представление об умной и справедливой власти просвещенного монарха. Идеал прекрасного, что отстаивает Буало, связанный в первую очередь с античным искусством, особенно времен Римской империи, когда в произведениях преобладали гражданские, героические и

воплощая эти принципы в конкретные драматические произведения, драматурги избегали смешивания трагического и комического, большого и низкого.



Все это и обусловило тематическую и художественную своеобразность литературы классицизма, драмы в частности. Драматические жанры делятся на «высокие» (в которых речь идет о благородных, высокие чувства, сюжеты взяты из античной литературы, героического эпоса или Старое Завещания) и «низкие» (произведения о современности, повседневности). К «высоким» жанрам принадлежала трагедия, к «низким» - комедия.



Обязательным для драматургов было правило «трех единств». На мысль классицистов, это правило помогало сделать драматическое произведение более возможным. Первая - единство времени: действие драматического произведения ограничивается во времени, все события должны происходить на протяжении одного дня, как считалось, это создавало у зрителя ощущения достоверности. С этой же целью драматурги придерживались и единства места: все события должны происходить в одном месте (зритель не побросает помещения театра на протяжении спектакля, поэтому он не поверит, что герои могли достаться с одного места в другое). Третье важное требование - единство действия, которое предусматривало взаимосвязь всех героев, а все сюжетные линии связывали с одним событием. Эти правила имели свои положительные и отрицательные стороны. Правила ограничивали драматургов в разработке сюжета, количества сюжетных линий, но давали возможность изображать не внешние события, а внутренний мир персонажей.



И сегодня зрителей волнуют образы, которые создали выдающиеся драматурги классицизма. В трагедиях «Сид» П. Корнеля, «Британик», «Федра» Ж. Расина отразился конфликт между человеческим достоинством, высокой моральной обязанностью и страстями. Художественное совершенство комедий Ж. Б. Мольера привлекла внимание современников к проблемам народной жизни. Неслучайно Мольера считают основателем жанра «высокой комедии».