Cочинение «Художественное воспроизведение среды и характеров людей в литературе реализма»

Художественное воспроизведение общественной среды, ее влияния на характеры людей, изображение зависимости человека от обстоятельств, связанных с его общественным положением, - это заслуга западноевропейского, прежде всего английского, романа и французской драмы XV в. Филдинг, Смоллетт, Голдсмит, Дидро и Бомарше рисуют своих героев как представителей определенной общественной среды, показывают влияние нравов на внутренний мир личности. Человеческая психология находит свой общественный источник. Свобода, с которой Шекспир показывал, человеческие страсти и их борьбу, была утрачена: они должны были теперь получить объективное общественное объяснение. Дидро настойчиво требовал от писателей постоянно иметь перед глазами различие в сословном состоянии своих героев. «Прежде из характера извлекали всю интригу.



Искали вообще обстоятельств, которые его обнаружили бы, и связывали эти обстоятельства. Но именно общественные положения, его обязанности, его преимущества, его затруднения должны служить базой драматического произведения. Мне кажется, что этот источник более богат, обширен и полезен, чем источник характеров», - писал он. Литература освещает причинные связи между средой и судьбой человека. Среда, ранее выступавшая но отношению к герою как внешний мир, доброжелательный или враждебный, становится теперь почвой, питающей его своими соками. Происходит дифференциация личности человека в зависимости от его общественного положения. Персонажи романов Филдинга и Смоллетта - это столичные аристократы, сельские помещики, мелкие торговцы, трактирщики, ремесленники, слуги и т. п. Их человеческие качества связаны с их общественным происхождением или Положением. В драматургии Дидро человек также рисует как тип определенной общественной среды. Разумеется, глубина понимания писателем социальных противоречий классовой борьбы зависит прежде всего от степени развития самих классовых отношений и противоречий в обществе.



Чем острее становились социальные противоречия, тем глубже усваивала реалистическая литература значение социального положения человека в его судьбе. Особенно ощутим социальный момент в изображении жизни в комедии Бомарше «Женитьба Фигаро», написанной в канун французской революции, когда связь характера, поведения и интереса человека с его общественным положением уже понятна была любому читателю или зрителю.



Лучшие достижения реалистической литературы XV в. выросли на почве учения просветителей-материалистов XV в. о том, что «человеческий характер является продуктом, с одной стороны, его природной организации, а с другой - условий, окружающих человека в течений всей жизни, а в особенности в период его развития») !.



Однако в понимании самой «природной организации» человека происходят некоторые существенные изменения по сравнению с эпохой Возрождения. Так, Декарт учил, что сущность человека - мысль. Та кое понимание человека, воплощено и в искусстве классицизма. Традиции классицизма в изображении внутренне! мира личности продолжали развиваться почти до конца XV в. Дидро, Вольтер, Лессинг ярко воплощают в создан пых ими образах мир разума человека. Конечно, материв лист и сенсуалист Дидро глубже понимал внутренний мир человека, чем рационалист Вольтер. Достаточно вспомнить племянника Рамо, этого французского нигилиста времен энциклопедистов и маркизы Помпадур. Все же главным в человеке в XV столетии признавался разум. «Мнения правят миром» - так думали в эпоху Просвещения.



Как бы критически пи относиться к рационалистическому изображению человека, XV век составил эпоху в художественном освоении этого мира. Если многие из пьес Шекспира, по справедливому замечанию Добролюбова, «могут быть названы открытиями в области человеческого сердца», то просветительский реализм с большой силой выявил роль разума, мира идей как особой сферы внутреннего мира человека. Говоря словами Горького, писатели - просветители XV в. твердо знали, что «но в боге разум, а в человеке». Несомненно, рационализм я изображении человека, особенно во французской литературе XV в. нередко доходил до крайности, часто порождая резонерство. «Во Франции мысль заглушает чувство. Им этого национального порока происходят все беды, преследующие наше искусство», - жаловался однажды Бальзак.



Эстетическая мысль XV в. формирует - в сочинениях Дидро и Лоссинга - понятие о типе и типичности как принципе реализма. Возникновение, вслед за психологическим, социального детерминизма в изображении человека было новым гигантским шагом вперед в развитии реализма как метода художественного воссоздания жизни человека и общества.



Не следует, однако, думать, что развитие реализма представляло собой непрерывное восхождение от низшего к высшему во всех областях. Просветительский реализм XV в. ушел дальше Шекспира в смысле общественном конкретизации человека, окружающей его среды и раскрытия причинных связей между средой и личностью. Но В изображении богатства и противоречивости внутреннего мира человека даже самые значительные писатели XV! столетия, за исключением Гете, не достигают могучего искусства Шекспира. И дело объясняется не особенностями их таланта. Слабая сторона реализма XV в. отражала своеобразие времени. Это особенно видно па примере французской буржуазной литературы.

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