Cочинение «Художественный анализ стихотворения "Быть знаменитым некрасиво"»

Не спи, не спи, художник,



Не предавайся сну.



Ты — вечности заложник



У времени в плену.



Б. Пастернак



Борис Леонидович Пастернак — поэт-философ, вдумчивый художник, заинтересованно вглядывающийся в окружающую жизнь. Пытливый ум поэта хочет проникнуть в самую суть вещей, понять их и поведать миру о своих открытиях.



Поздний Пастернак академичен. Он скупо расходует художественные средства, которые есть в его арсенале, но от этого его стихи не становятся суше, а лишь подчеркивают мастерство художника. Стихотворение «Быть знаменитым некрасиво» написано признанным мастером в срок его «последних песен». Оно сообщает внутреннее восприятие поэтом своей роли и сути на земле.



Быть знаменитым некрасиво.



Не это поднимает ввысь.



Не надо заводить архива.



Над рукописями трястись.



Действительно, людская любовь мимолетна, несправедлива, подвержена моде. Но поэт выше толпы. Он творит для людей, не прислушиваясь к их восторгам и хуле.



Цель творчества — самоотдача,



А не шумиха, не успех.



Позорно, ничего не знача,



Выть притчей на устах у всех.



Пастернак относится к славе, как к мирской суете, его искусство сродни небожителям, которые дарят людям блага, не требуя ничего взамен. Он испытывает радость от самого творчества. Оно его стихия и способ существования. Поэт не может не сочинять, для него это значит существовать, изливая в звуках душу, наполняя мир красотой.



Истинный художник — постоянно первопроходец. За ним пойдут другие, может быть, более того не вспомнив, по чьим следам идут, но им будет легче, и это главное.



Другие по живому следу



Пройдут твой путь за пядью пядь.



Но пораженъя от победы



Ты сам не должен отличать.



Лишь тогда рождается шедевр искусства, когда жива суть человеческая человека, когда она открыта миру и людям. Так существовать тяжело, порой невыносимо, но такова судьба поэта. Если художник начинает себя беречь, экономить силы, кончается творчество, а оставшаяся мастеровитость не принесет новых плодов.



В этом стихотворении Борис Пастернак употребляет фразеологизмы: «Быть притчей на устах у всех» и «Не видать ни зги». Они придают особую выразительность речи при малом объеме слов. Повторение в последнем четверостишье слова «живым» указывает на большое роль, которым наделяет автор тот самый эпитет.



И должен ни единой долькой



Не отступаться от лица,



Но быть живым, живым и только,



Живым и только до конца.



Всего в несколько четверостиший стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака заставляет по-новому взглянуть на творчество. Это не способ добывания финансов, не работа — это образ шзни поэта, от которого он не может отказаться, пока жив.