Cочинение «Художник Васнецов - русская сказка (эссе)»

Дрался он со Змием еще три часа

И убил Змею ту проклятую.

(Из былины)



Я очень люблю русские народные сказки и былины. Поэтому особенно тепло отношусь к творчеству Виктора Михайловича Васнецова. Мне известно, что это многоплановый художник: он и мастер монументальной живописи, и архитектор. Но особенно интересен был ему мир поэтических русских сказок, былин и легенд, в которых отражена душа нашего народа, его мечты и чаяния. К этому волшебному миру Васнецов обратился первым из русских художников, создав свои знаменитые эпические полотна: “Богатыри”, “Аленушка”, “После побоища”. Эти картины воистину стали народными, символами красоты и силы русского народа. В своих картинах-сказках Васнецов широко использовал специфику самого жанра живописи. Ни в музыке, ни в слове нельзя со всей ясностью показать внешность людей, их движения, выражения лиц, покрой и цвет костюмов, форму и цвет предметов и т. д. Живопись дает художнику такие возможности. Однако живопись не может изобразить действие, развернутое во времени. Художник должен выбрать один характерный момент, важный для всего повествования в целом. Мне 'кажется, Васнецову удалось в своем творчестве преодолеть этот временной барьер. Он насыщает сюжет картины-сказки такими подробностями, о которых не упоминается в литературном тексте, превращает его в сложную, многогранную красочную композицию. В картине “Царевна-лягушка”, например, во время своего знаменитого танца на царском пиру Василиса Премудрая по тексту сказки “махнула левой рукой — сделалось озеро, махнула правой — поплыли по воде белые лебеди. . . ”. Взглянув на картину и сравнив ее с литературным текстом, сразу же обнаруживаешь на картине новые детали: кроме сидящих на воде лебедей, на втором плане вслед за облаками летит еще пара белоснежных птиц, а вдали синеет лес и золотится пшеничное поле. Эти дополнительные детали создают ощущение действия, развернутого во времени и даже пространстве. Присутствие на картине облаков как бы сообщило птицам энергию движения. Сама Василиса Премудрая изображена в момент перед свершением очередного чуда. То есть предполагаемое движение руки держит нас в ожидании следующего действия. Я видел рисунки других художников на эту тему. Они рисовали героиню в момент, когда птицы вылетают их ее рукава. Но, к сожалению, несмотря на всю внешнюю обозначенность действия, самого действия, увы, не ощущается. Поэтому опыт Васнецова несомненно уникален.

Я считаю, на эти открытия художника вдохновляло собственное сказочное мироощущение. Он верил, что мир волшебен, и не верил в ограниченность возможностей передать это волшебство с помощью живописи. Например, в картине “Спящая Царевна” Васнецов поставил себе новую волшебную задачу: время в какие-то моменты не властно над человеком. По литературному тексту вместе с Царевной уснули и все присутствующие. Прошли годы, и вокруг дворца вырос непроходимый, дремучий лес. На картине есть и лес, и спящие вповалку люди, но ощущение власти человека над временем достигается, по-моему, композиционным приемом: художник нарисовал Царевну спящей между прелестной девочкой — на первом плане, и колоннами — на втором плане, которые увенчаны изображением головок двух царевен. Это как бы символизирует живую и мертвую воду, между которыми находится Спящая Царевна. И пока красота живая и красота мертвая находятся возле нее, ни время, ни смерть не властны над главной героиней картины. Мне кажется, эта картина самое сложное по исполнению и по замыслу полотно Васнецова. Удивительно тонко выразил художник чувство заснувшей, ожидающей своего пробуждения жизни. Возможно, пытливому взгляду откроются в этой картине и еще какие-то моменты. Таково свойство гениального произведения искусства: бесконечно волновать воображение людей.

Иных героев изображает Васнецов в картине “Несмеяна-царевна”. На высоком троне из слоновой кости восседает царевна Несмеяна. На лице ее глубокая тоска. Ничего не веселит и не радует царевну. Во дворец приглашены все: тут и нарядные женихи из дальних стран, тут и дворцовые скоморохи, и слуги, и толпы народа. Все пришли, чтобы развеселить царевну, но только простому юноше удается затронуть ее сердце. Но мне видится в этой картине нечто большее, чем известный сказочный сюжет. Мне кажется, Васнецов изобразил Россию в трех моментах: прошлом, настоящем, будущем. Почему Россия? Потому что царевна сидит на троне из слоновой кости, возвышаясь над всеми. Слоновая кость — символ центра мира.

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