Cочинение «Художник и волшебный карандаш (сочинение-сказка)»

Приобрел художник карандаш. А этот карандаш оказался не простой, а волшебный. Взял он его и стал рисовать. Что-то запищало в мастерской. Художник осмотрел помещение – никого нет. Пока он это делал, волшебный карандаш быстро закончил начатый рисунок. Удивился мастер. Здесь опять послышался писк. Художник стал осматривать комнату и неожиданно обернулся. Смотрит, а карандаш новый рисунок заканчивает.



Тогда художник отодвинул волшебный карандаш в сторону и взял обычный. Стал рисовать скорбящую мать. А волшебный карандаш тотчас повторил рисунок.



Через некоторое время была выставка работ этого художника. Стали люди рассматривать рисунки. Когда смотрели на рисунок карандаша, все восхищались, а когда посмотрели на рисунок художника, заплакали.



Бывает ли лучше волшебник, чем человек с его любовью к людям?