Cочинение «И. Е. Репин "Бурлаки на Волге" (сочинение по картине)»

И. Е. Репина, удивительного русского живописца, всегда интересовала жизнь простого народа: его беды и проблемы, надежды и радости. Задавшись целью отразить не только горе и страдание, бедность и унылую действительность жизни мужиков, но и несгибаемость, духовную красоту своего народа, И. Е. Репин создает бессмертную картину «Бурлаки на Волге».



Тяжело ступая по мокрому песку, по берегу полноводной Волги бредет ватага бурлаков. Они запряжены, будто тягловые животные, их тела напряжены, потому что эта нечеловеческая работа требует таких же нечеловеческих усилий. Одиннадцать бурлаков на картине — и все они разные, не похожие друг на друга характером, возрастом, отношением к работе и жизни. Однако всех этих несчастных роднит убогость и ветхость одежды, крайняя нищета и нужда, толкнувшая их на непосильный труд.



Видно, что для этих людей уже не существует в жизни радости, на их лицах выражение покорности, в безжизненных потухших глазах ни мыслей, ни чувств, в них — только стремление дотянуть свою лямку, не упасть по дороге. Тупая, монотонная, не человечески тяжелая работа сломила и огромных, жилистых, могучих богатырей, шагающих впереди, и все повидавших, многое переживших, но узнавших мало радости в жизни мужиков, запряженных в середине, вытягивает она последние силы и из желтого, больного, иссохшего старика, на ходу вытирающего пот со лба.



Лишь мальчик, идущий босиком в яркой розовой рубашке, единственный из всех высоко поднявший голову и бросающий сердитый взгляд из-под нахмуренных от палящего солнца бровей, сразу выбивается из всей этой серой, покорной, безответной вереницы. В его фигуре — внутренняя сила и молодость, протест и стремление освободиться. Именно в этом образе художник отразил все лучшие качества простого народа, которые помогли загнанным в непосильную кабалу людям построить новую жизнь, где они стали хозяевами и узнали, что такое радость и счастье, где они смогли воплотить свои самые затаенные мечты и надежды.