Cочинение «И. И. Шишкин "Утро в сосновом лесу" (сочинение по картине) (2)»

И. И. Шишкин — один из самых выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века. Невыразимую любовь к родной природе он перенес на свои полотна, воспевая в каждой картине красоту и величие бескрайних русских полей и лесов, восхищаясь не только могучими дубравами, но и пестротой обычных полевых цветов.



«Утро в сосновом лесу» — одна из самых известных работ замечательного художника. Солнце еще невысоко, оно золотит верхушки огромных старых деревьев, обещая теплый и ясный день. Несмотря на раннее утро, лесные жители уже давно проснулись. Вот перед нами семейство самых крупных обитателей чащи — медведица и три медвежонка.



Видно, что они уже успели подкрепиться и теперь весело и беззаботно играют. Медведица внимательно наблюдает за возней



своих малышей, чутко прислушивается к звукам пробуждающейся природы. Необычное место выбрали для отдыха бурые хозяева леса. Старая сухая могучая сосна вывернута с корнем разыгравшейся когда-то непогодой. Падая, дерево ударилось о потемневшую от времени корягу и переломилось пополам. Теперь верхушка лежит на земле, а ствол с растопыренными в разные стороны замшелыми корнями все еще смотрит, как раскачиваются в небе зеленые головы его соседок сосен.



Глядя на картину, мы словно оказываемся погруженными в атмосферу лесного утра, слышим голоса птиц и рев медвежат, вдыхаем аромат сосновой коры и хвои. И все это благодаря волшебной кисти и огромному таланту удивительного художника И. И. Шишкина.