Cочинение «И. И. Шишкин "Утро в сосновом лесу" (сочинение по картине)»

Русский художник Иван Иванович Шишкин — один из крупнейших мастеров пейзажной живописи. В своих картинах он стремился как можно более объективно, точно и полно передать бесконечное разнообразие растительного мира. Художник создавал великолепные образы русской природы. Он старался всеми возможными способами раскрыть величие, красоту и своеобразие русской земли.



Прекрасные, необъятные просторы богатой русской природы предстают перед нами в таких произведениях Шишкина, как «Лесные дали», «На реке после дождя», «Рожь» и многих других. В то же время, автор умел подчеркнуть и самые мелкие детали пейзажа: срубленное дерево, покосившийся домик на пасеке, одиноко растущую на северных просторах сосну.



Главной темой его творчества стало изображение русского леса. О том, какое яркое впечатление способны произвести работы художника, можно судить, по известной картине «Утро в сосновом лесу».



На картине перед нами в мельчайших подробностях предстает утренний лес. Неприступные сосны-исполины стоят на страже



густой стеной, чтобы незваный гость не проник в эту удивительную лесную страну, не нарушил ее покой. Вот деревья, раскинувшие ветви своей роскошной кроны навстречу первым лучам солнца. Словно братья и сестры, держащиеся за руки, переплели сосны свои ветви. Вот одна из них слегка наклонила свою макушку, как будто ей так не хочется просыпаться от приятного сна. В центре — поваленное дерево. Может, оно не выдержало могучего ветра, а может, просто высох от возраста его ствол. Его-то и облюбовала медведица с медвежатами. Она вывела своих детей на утреннюю прогулку. И медвежата радостно резвятся на поваленном дереве. Что-то привлекло их внимание, и двое малышей стараются разобраться, что же именно. Но их братика больше увлекает восход солнца. Приподнявшись на задние лапки, он старается увидеть, откуда же идет этот дивный свет, постепенно наполняющий всю лесную чащу. А солнечные лучи тем временем уже залили весь лес на заднем плане и пробираются к медвежьей семье. И вся картина, наполненная этим светом, создает ощущение радостного пробуждения природы. И это ощущение усиливается сочетанием света и тени, мастерски переданным автором, с помощью которого он стремится передать нам свои чувства, свое восхищение этой красотой.



И. И. Шишкин создавал великолепные, жизнерадостные образы родной природы, воспевая русский пейзаж, утверждая и донося до нас его красоту и неповторимость. Именно поэтому его работы никогда не оставляют нас равнодушными, они в любые времена будут радовать и вселять ощущение счастья в наши сердца.