Cочинение «И. К. Айвазовский «Девятый вал» (сочинение по картине) (2)»

Знаменитый русский живописец И. К. Айвазовский прославился как мастер морского пейзажа. Многие его картины наполнены невероятной эмоциональностью. Таково и его произведение «Девятый вал», где автор изобразил мужество людей, борющихся со стихией.



С первого взгляда картина поражает насыщенностью красок, яркостью и контрастностью цветовой гаммы. Все эти элементы помогают нам понять, почувствовать глубину идеи, заложенной художником в свое творение. Стоя перед этим произведением искусства, мы словно попадаем в эпицентр событий, охваченные ощущением грандиозности происходящего. Как необъятно величие разбушевавшейся морской стихии! Как велика и несокрушима ее сила! Лавина водного потока невероятной мощи готова смести все на своем пути. Она словно говорит нам, что для нее не существует преград, и подтверждает это всем своим устрашающе-прекрасным видом. Блики лунного света оживляют картину, придают ей оригинальность и даже, в какой-то мере, романтическое звучание. Ощущение глобальности усугубляется неповторимым огненным заревом, поглотившим все небо и бросающим отблески на гребни вздыбленных волн. Пылающее ярко-красными всплесками где-то на горизонте, оно слегка затихает лишь высоко в небесах.



В центре этой бушующей стихии оказалась группа людей. На обломках потерпевшего крушение корабля они отчаянно сражаются с волнами, словно бросая вызов всесокрушающей стихии. На что надеются эти люди? Откуда ждут спасения? Может, столкнувшись с бедствием, они не теряют присутствия духа и, сплотившись перед лицом общей опасности, стараются выжить в необъятных просторах бушующей бездны. Именно в этом и состоит мужество человека, стремящегося, несмотря ни на что, преодолевая любые преграды, добиться своей цели, выжить во что бы то ни стало. И здесь открываются невероятные возможности людей, отважившихся противостоять сокрушающей силе, не опустивших руки, не сдавшихся на волю судьбы.

Великий мастер пейзажа, Айвазовский предстает перед нами и знатоком человеческих душ. Возвеличивая мощь морской стихии, он, вместе с тем, открывает перед нами героизм и отвагу людей, столкнувшихся с этой мощью и не устрашившихся ее. Очевидно, то, с каким мастерством художнику удается передать все подробности природных явлений и оттенки человеческих чувств, определяется опытом самого автора. Много путешествуя, будучи очевидцем различных событий, в том числе подвигов моряков Черноморского флота, Айвазовский искусно отобразил все впечатления в своих картинах. Это подтверждают такие его работы, как «Чесменский бой», «Черное море» и многие другие. Но картина «Девятый вал» является, на мой взгляд, одним из самых величественных и впечатляющих произведений художника.