Cочинение «И. К. Айвазовский "Радуга" (сочинение по картине)»

Иван Константинович Айвазовский — знаменитый русский живописец-маринист. В картине «Радуга» нашли отражение романтическое мировосприятие мастера, его восхищение необъятной, вечно изменчивой стихией моря.



В центре внимания художника — тема кораблекрушения. Зрительно полотно можно разделить на две части. Задний план более мрачен, преобладают темные краски. Высокие пенящиеся волны подчеркивают грозную мощь водного пространства. Вдали виднеются отвесные скалистые берега. Невдалеке от них медленно, но неуклонно погружается в морскую пучину корабль. Его мачты Целы, а паруса не спущены, и это дает основание предположить,



что причиной крушения стала не буря, а, скорее, один из подводных рифов. Возможно, люди пытались заделать пробоину и спасти корабль, но им это не удалось — он постепенно опускается на дно, и есть что-то величественное и торжественное в этом последнем вздохе некогда несокрушимого великана.



Передний план отличается от заднего и цветовым рядом, и эмоциональным настроем. Здесь преобладают светлые оттенки, а напряжение постепенно сменяется спокойствием и умиротворением. Волны стихают, в них уже не чувствуется опасности.



Мы видим небольшую шлюпку, скользящую по морю, — на ней спаслись покинувшие тонущий корабль моряки. Мерно вздымаются весла, кормчий указывает направление, в котором следует плыть. Люди изнурены и измучены длительной борьбой со стихией. Они сидят, откинувшись к бортам, берегут силы, чтобы со временем сменить гребцов.



Уныние моряков сменяется оживлением, в глазах появляется радость. Вот кто-то вскинул руку к небу — возможно, он возносит благодарственную молитву Всевышнему. На небе появляется радуга — предвестница спасения.



В целом картина И. К. Айвазовского «Радуга» оставляет светлое, радостное впечатление. В ней художник воспевает мужество людей, борющихся со стихией и вышедших победителями из этой неравной схватки.