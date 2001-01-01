Cочинение « И. Левитан. "Золотая осень" (сочинение по картине)»

В историю русской живописи Исаак Ильич Левитан вошел прежде всего как пейзажист. Левитан — создатель так называемого "пейзажа настроения". Художник умел очень тонко передать разнообразие состояния природы, дать почувствовать всю прелесть окружающего мира. На картине "Золотая осень" мы видим березовую рощу в медно-золотом осеннем убранстве. В глубине луга теряется река, на левом берегу allsoch. ru - 2001-2005 которой стоят стройные бело-желтые березки и две осинки с уже почти опавшими листьями. Вдали видны красноватые ветки кустарника. Земля укрыта желтеющей увядшей травой. А на правом берегу реки — ряд еще зеленых ив, которые будто сопротивляются осеннему увяданию. Речная гладь кажется неподвижной и холодной. На поверхности воды отражается светлое небо с белыми облаками. Осенний день, изображенный художником, полон света. В картине преобладают жизнерадостные светлые тона. Почти на линии горизонта заметны очертания далеких строений, леса, полей, засеянных озимью. Пейзаж "Золотая осень" изображает самое лирическое из времен года. "Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса", — так сказал о золотой осени Александр Сергеевич Пушкин. Наверное, именно эти сроки повторял про себя Исаак Левитан, работая над своими знаменитыми пейзажами. Художник понимал осень прежде всего как праздник красок, как прощание с летом. Пейзаж этот не навевает грустных мыслей о предстоящей долгой зиме. Ведь в природе все одинаково прекрасно, и каждое из времен года имеет свою неповторимую прелесть. Глядя на картину "Золотая осень", зритель невольно проникается глубоким чувством любви к родной природе, дарящей нам незабываемые минуты высокого наслаждения прекрасным.