Cочинение «И. Н. Крамский "Неизвестная" (сочинение по картине)»

На картине Ивана Николаевича Крамского изображена молодая девушка, сидящая в открытой карете. Имя ее не дошло до наших времен, отсюда и название картины — «Неизвестная». У девушки темные, слегка курчавые волосы, сзади аккуратно собранные в косу. Брови — густые и черные, глаза карие, слегка приспущены веки. На нас она смотрит как бы свысока. Губы у нее маленькие, очень яркие, на щеках играет румянец. Одета девушка в черное пальто, отороченное мехом. На голове в тон пальто — кокетливая шляпка с белым пером. Одежда элегантная, подобрана со вкусом. На руках — шелковые перчатки. Девушка небрежно



облокотилась на кожаную спинку сиденья. По гордой осанке и одежде видно, что она из богатого сословия. Сзади виднеются крыши домов, укрытые снегом. На картине преобладают коричнево-желтые тона. С особой тщательностью и реалистичностью выписано лицо девушки, задний же план почти скрыт дымкой. Автор хотел сосредоточить наше внимание именно на человеке. Художник, ничуть не приукрашивая, передал красоту неизвестной девушки, сохранил для нас ее очарование и молодость.