Cочинение «И это все о ней»

Для меня моя мама была самой лучшей. Она умела всё, во всём мне и нашей семье помогала. Хотя её сейчас рядом с нами нет, но у всех: наших родственников, близких, друзей и у меня сохранились очень яркие воспоминания. Может быть, я была не очень послушной дочкой, но я всегда старалась во всём и везде помогать ей: в саду, в деревне, дома. Она для меня была не только мамой, но и другом. С ней можно было поделиться со своими переживаниями, а также поговорить обо всём, при этом чувствовать её поддержку. Когда у меня что-то болело, она была со мной. Мы с ней были как одно целое. Благодаря ей я научилась ухаживать за цветами, готовить разные блюда, вести по дому хозяйство. Благодаря моей маме, сбывались мои самые желанные мечты.



Даже сейчас, когда её нет рядом, я чувствую её присутствие, а также знаю, что видит, как мне плохо без неё — моего самого родного человека на земле - моей мамы.



До сих пор я вижу во сне маму, её глаза полны любовью и заботой к нам. Кажется, что настанет утро, и я снова услышу любимый голос моей мамы: «Дочка, вставай, пора идти в школу». Но жаль, что это только сон.