Cочинение «И плачет прабабушка»

Когда моя прабабушка слышит слово "война", у неё на глазах появляются слёзы. И мне часто становится грустно, когда она плачет. Я не всё понимаю, почему она плачет. Её грустные глаза смотрят далеко вдаль, и лицо наполняется тяжёлыми воспоминаниями.

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке было семнадцать лет. Я иногда прошу мою прабабушку рассказать про войну, и она, качая головой, вспоминает свою молодость и проклятую войну: Летом сорок первого года, по радио объявили о начале Великой Отечественной войны. Фашистская Германия внезапно напала на нашу страну. Вся страна, как один человек, встала защищать свою Родину. Мужчины ушли на фронт, а в деревне остались только женщины. Мы работали днём и ночью, чтобы прокормить детей и фронтовиков, вязали тёплую одежду и отправляли на фронт. Каждый день мы с ужасом ждали вестей из фронта, а там война. . . Не дай бог. . .

Очень тяжёлые были времена. Был холод и голод. И так пять длинных лет.

Жила в деревне одна женщина. Она проводила своих трёх сыновей на фронт. Никто из них не вернулся. . . До конца своей жизни она ждала своих сыновей и погасла от горя. Когда погиб третий сын, почтальон не смог сообщить об этом и сжёг письмо. . . "Нет, никому война не нужна, будь проклята она!" И плачет прабабушка… Она потеряла брата и отца. Война унесла с собой много человеческих жизней.

Нет, никому не нужна война. Пусть здравая мысль царит на земле, пусть над нами всегда будет небо голубое, пусть всегда светит солнце, пусть ни одна мать не потеряет своего ребёнка, пусть ни один ребёнок не потеряет своего отца, и пусть улыбаются дети всего мира! Пусть всегда будет счастье и мир на земле!