Cочинение «И стольких судеб крестный путь...»

Судьбы некоторых людей интересны не только современникам, но и далёким потомкам, соотечественникам и людям, живущим на другом краю света. В основном это судьбы знаменитых, известных людей, влияющих на ход истории. Но мне кажется, что судьба любого человека интересна и неповторима. Ведь каждый человек проживает свою жизнь, непохожую ни на какую другую. И пусть она не изменяет ход истории, но эта жизнь может повлиять на судьбы тех людей, которые находятся рядом: своих детей и внуков, соседей и коллег. Все же есть отдельные личности, чья роль в истории очень велика, но один в поле не воин. История государства пишется биографиями миллионов его граждан.

Я хочу рассказать о судьбе близкого и родного мне человека, в которой как в зеркале отразились все беды и радости нашего народа.

Мое знакомство с жизнью прадеда началось тогда, когда бабушка дала мне прочитать его личное дело спецпоселенца и бывшего кулака за номером 240729. Эти документы на многое в его жизни и в жизни нашей страны открыли мне глаза и помогли понять, что происходило в годы сталинских репрессий. В это же время, изучая новый предмет школьной программы "Литературное наследие Сибири", мы знакомились с журналом Томской писательской организации "Сибирские Афины". Журнал очень красивый, замечательный, в нем много нового и интересного о талантливых людях нашего края, его истории, современности. Прочитав в № 5-6 очерк "Спецы" патриарха томской литературы, замечательного прозаика Вадима Макшеева, я был поражен совпадением истории жизни моего прадеда и переживаемым всей страной в эти тяжелые времена. Раскулачивание стало трагедией нашего народа. Свидетельством тому можно считать страшные по своей бесчеловечности выдержки из рассекреченных в начале девяностых годов архивных документов тех лет (ГАНО, Государственный архив Новосибирской области), которые приводит Вадим Макшеев.

И вот тогда я отчетливо понял, что значит "история моей семьи в истории моей страны", когда больно до слез за искалеченную жизнь родного человека, других таких же людей. Мы можем воздать им только своей памятью. И эта память у нас есть.

Бабушка вспоминает, что мой прадедушка был сильным, высоким, красивым и умным. У него были темные вьющиеся волосы, шелковистые на ощупь. Он не говорил много. Видимо, суровая жизнь и сами обстоятельства этой жизни заставили его молчать. Молчать и мало улыбаться. Даже со своими детьми, которых выжило четверо из одиннадцати. ГУЛАГ и война не щадили. Окружающие любили и уважали его, потому что он был добрым и славным человеком. Телевизоров тогда ещё не было, и он вечерами рассказывал своим детям сказки. Бабушка говорит, что особенно они любили слушать историю про Сивку-бурку.

Он много читал, а книгу всегда аккуратно убирал за зеркало, которое висело на стене над обеденным столом. Внимательно и с интересом прочитал "Угрюм-реку" В. Шишкова. Наверное, она напоминала ему сибирскую молодость.

Отец моего прадеда, Фрол Максимович, служил в старой армии рядовым солдатом. И всю жизнь занимался сельским хозяйством. Проживал в селе Кочки Кочковского района Западно-Сибирского края. А выслали его по решению Райпятёрки в мае 1931 года за "явно кулацкое хозяйство". Увезли в соседнюю Томскую область. Бывшая его сословная принадлежность в документах не указана.

А прадеду моему, Якову Фроловичу, в то время было всего двадцать лет. Впереди вся жизнь, надежды на счастье, мирный труд, душевный покой.

Из тайги, где жили поселенцы, многие пытались бежать в более цивилизованный и обустроенный мир, где остались родные, друзья, любимое дело. Не всем это удавалось, многих возвращали назад. Надо сказать, что прадед со своей семьей поехал на выселение за своим отцом, не подвергаясь репрессиям сам лично. Но не мог он, старший сын, оставить отца одного в такой страшной беде. После его смерти он не раз, как видно из документов, обращался в различные инстанции с просьбой о пересмотре дела. И везде - отказ.

Заявление в Новосибирскую избирательную комиссию: "В 1933 году наш отец умер. Просим Избирательную комиссию восстановить нас в правах гражданства. В связи с постановлением партии и правительства. Мы неправильно подвергались лишению прав гражданства.

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