Cочинение «И весь мой род (2)»

Вся моя семья состоит из отца, матери, бабушки по линии отца, бабушки и дедушки по линии матери. У нас дружная семья. Папа с мамой делают всё для того, чтобы я хорошо училась, получила в будущем хорошее образование и стала хорошей хозяйкой. Родители подают мне во всём пример. Папа весь день на работе, он трудится водителем в райпо.

Мама не работает, она ухаживает за моей бабушкой по линии отца. Бабушка - инвалид, она передвигается с помощью коляски. А раньше она работала сначала в совхозе "Ударник" в отделе кадров, а потом специалистом в сельской администрации. К работе бабушка относилась очень ответственно и требовала того же от других. Она у меня очень добрая и ласковая.

После работы мои родители занимаются домашним хозяйством. Мама любит цветы, они у неё растут с весны до осени. Приусадебное хозяйство в основном держится на маме. Но мы с папой во всём ей помогаем. Почти все праздники мы отмечаем у бабушки, чтобы ей не было одиноко.

К дедушке с бабушкой по линии матери, которые живут в деревне Гора, я езжу очень часто на автобусе. Сейчас мой дедушка на пенсии, а раньше работал лесником. Он часто рассказывает о том, как хорошо, спокойно и красиво в лесу в разное время года. О том, что можно услышать в лесу, если прислушаешься, и о том, что можно увидеть, если присмотришься. Дедушка рассказывал, а я представляла себе лес сказочным. Зимой он скован холодом, осенью покрыт разноцветными листьями, весной пробуждается ото сна, и всё в нём оживает, шевелится, щебечет и поёт, а летом в нём можно укрыться от палящего солнца. И кажется, будто всем этим царством правит невидимый волшебник.

В лес дедушка всегда ездил на лошади, она и сейчас у него в хозяйстве. То перевезти сено, то запахать огород себе и соседям. Это очень умное животное с добрыми понимающими глазами.

А моя бабушка работала почтальоном. Очень много нужно было пройти деревень, чтобы вовремя доставить людям почту. Её прихода ждали в каждом доме, особенно пожилые люди. Я очень люблю своих бабушек и дедушку. Своих родителей я тоже очень сильно люблю. В нашей семье всегда покой и мир.