Cочинение «И весь мой род (3)»

Счастье - это когда у тебя есть большая, дружная, заботливая, любящая семья!

Бернс Джордж

Не многим в наше времяпосчастливилось наблюдать историю своего рода, начиная с прабабушки и прадедушки. Мне представилась такая возможность.

Своего прадедушку Виктора я помню плохо, так как я была маленькой, когда он умер. Он прожил долгую и тяжёлую жизнь. Он родился 27 января 1915 года в деревне ГеоргиевкаКанского района, в семье, где было шестеро детей. Прадедушка был младшим ребёнком. Когда он немного подрос, он вынужден был батрачить, чтобы помочь своей семье. Во время Великой Отечественной войны прадедушка был разведчиком, но в силу своей скромности, он не любил рассказывать о своей службе, к тому же ему было тяжело вспоминать это время. В 1944 году его старшая сестра получила на него похоронку. Но в 1947 году прадедушка внезапно вернулся! После войны он познакомился со своей будущей женой, моей прабабушкой Настей.

Моя прабабушка Настя родилась 22 апреля 1915 года в деревне Ивановка Канского района, в многодетной семье. Дети рано потеряли маму и начали работать. Девочки выполняли всю работу по дому. А мальчики работали с отцом в поле. Семья обеспечивала себя всем необходимым, ведь они работалис раннего утра до позднего вечера, имея небольшое хозяйство.

Но в двадцатые годы советская власть раскулачила их, сожгли дом. Они остались жить в сарае, из одежды было только то, во что они были одеты. Работать пришлось ещё больше, чтобы выжить!

В 16 лет прабабушку сосватали в соседнюю деревню замуж. Её первый муж погиб во время Финской войны, и она осталась вдовой с двумя детьми. Во времяВеликой Отечественной войны прабабушка вместе с другими трудилась в тылу и одна воспитывала детей.

После войны она вышла замуж за моего прадедушку Виктора. У них родилось пятеро детей. Все семеро получили образование и профессии. И выросли достойными и уважаемыми людьми.

К сожалению, дедушка умер 10 лет назад. И теперь бабушка живёт в городе, у своей дочери. Совсем недавно мы всей нашей дружной семьей праздновали 93 годовщину нашей любимой бабули. Она была счастлива в окружении своих детей, внуков и правнуков. Счастливы были и мы все от её добротыи душевного тепла. Главное наследие, которое оставили нам прадедушка и прабабушка, это трудолюбие и любовь к жизни, ни смотря не на какие трудности.

Моя бабушка Валя была третьим ребёнком в семье. Детство в деревне было хоть и трудным, но интересным. Утро начиналось очень рано. Летом деревенская детвора бегала в лес за ягодами и грибами, осенью в сад и в поле помогать взрослым собирать урожай. Но у них на всё хватало времени и на шалости и на учёбу в школе. По вечерам ребятня бегала на поляну играть. Летом - в лапту и салочки, зимой - кататься с горки, играть в снежки и строить снежные крепости. Да мало ли ещё было занятий у детей!

Время пролетело незаметно, и после окончания школы бабушка поступила в ветеринарный техникум. Студенческие годы были весёлыми и интересными! Первая любовь, первое преодоление себя, когда приходилось изучать навыки будущей профессии на животных. Вот и долгожданный диплом! После окончания ветеринарного техникума она пришла работать на Канский мясокомбинат, где она работает уже 37 лет! И имеет звание " Ветеран Красноярского края". В коллективе все любят и уважают мою бабушку. И она по-прежнему молода душой.

В 20 лет бабушка вышла замуж за моего деда Сашу. Свадьба была весёлой, собралась вся деревня! Вскоре родилась моя мамуля!

Мама хорошо училась в школе, и поэтому родители часто возили её на море! Она побывала в Анапе, Евпатории, Кисловодске и Одессе! Мама была счастлива, ей очень нравилось отдыхать в таких красивых городах! Купаться в море, ходить в горы, любоваться природой! После школы мама решила стать медиком, поступила в медицинское училище. После училища она пошла работать в Детскую поликлинику и работает там уже 19 лет!

В 20 лет она встретила моего папу и через два года они поженились! А ещё через три года родилась я!!!

История моей жизни ещё только начинается. Расту, учусь, радуюсь жизни!!!

И это лишь малая часть истории моего рода. . .