Cочинение «И весь мой род (4)»

Во времена принятия Русью Христианств многие люди уходили на север, на Урал, в сухие леса, старались сохранить старый уклад жизни и веру. Так мои предки стали староверами. Они охотились, рыбачили, жили свободной жизнью.

Но когда государственная власть стала оказывать влияние на Урал и Зауралье, их стали обкладывать большими налогами. Жить рыбалкой и охотой большой семьей стало трудно.

В 1861 году, после отмены крепостного права, мой прапрапрадедушка Иван со своими детьми и братьями на телегах отправились жить на Алтай. Им дали землю, на которой росло всё. После северных лесов алтайские поля были райским местом. Только не ленись.

Сеяли пшеницу, просо, рожь, сахарную свеклу. Жить стали хорошо. Прапрадедушка Василий Иванович и прапрабабушкам Екатерина Ивановна имели пятерых детей.

Все они трудились в своём хозяйстве. Имели лошадей, коров. Но в 1933 году из зачисли в кулаки, и отобрали всё хозяйство. Из-за такой несправедливости с горя Василий Иванович заболел и умер.

Прапрабабушка Екатерина Ивановна младших детей растила одна. Жить стали очень бедно. Прабабушка Маша пошла, работать в колхоз в 13 лет, закончив всего 3 класса.

В 1941 году, когда началась война, прабабушка Маша работала в лесу. Мужчины все ушли на фронт, а женщинам приходилось заготавливать лес. Мой прадедушка Алексей Ефимович тоже был на войне, в 1943 году он получил ранение в руку.

Сейчас моим прадедушке и прабабушке по 88 лет. Я ими очень горжусь. А прабабушка Бойчикова Тамара Ивановна родилась в Канске. С 1943 года по 1945 год участвовала в боях за Ленинград. Имела награды. После фронта и до пенсии проработала на табачной фабрике.

Мой прадедушка Бойчиков Виктор Павлович родился и живёт в Канске. Отслужил в армии. Учился в политехническом техникуме. По профессии он строитель.

Моя бабушка Чистякова Галина Алексеевна родилась на Алтае. У бабушки специальность оператор вычислительных машин. Сейчас она на пенсии.

Моя мама Пугачева Галина Николаевна и папа Бойчиков Владимир Викторович родились в Канске. Они окончили Каннский Политехнический техникум. Мама товароведение, а папа технологию лесозаготовки.

Я люблю свою семью.