Cочинение «И весь мой род»

Моя бабушка Нина умерла в сентябре, в прекрасную пору бабьего лета.

Казалось, что сама природа тепло и грустно прощается с замечательным человеком. Я уже ходила в первый класс, помню, как после похорон разбирали семейный архив, делились воспоминаниями мои родные. И горечь утраты слабела, и на смену ей приходила гордость за свой род, за своих близких. Вот тогда впервые ко мне пришло осознание того, что каждый человек смертен, а род его вечен на земле, и я, тоненькая веточка на этом пышном древе, причастна ко всему, что совершили или совершат мои родные.

Мне сначала казалось, что ничего особенного в жизни моей бабушки нет, но позже поняла, что особенным является великая любовь друг к другу среди всех моих родственников. Моя бабушка - это связующее звено среди неведомых мне родных. Родилась она перед войной, в 1939 году. У моих прадеда Андрея и прабабушки Анны было много детей. Бабушка Нина была старшей. Глава семейства, дед Андрей работал на железной дороге, семья жила на разъезде, где не было школы, поэтому моя бабушка жила и училась у своих родственников. С особой любовью она вспоминала дядю Иосифа, он был учителем. У него было двое своих детей, но бабушка чужой себя в его семье не ощущала, именно он и научил племянницу "щелкать" задачки по математике.

С теплом и благодарностью бабушка Нина вспоминала своих бабушку Сашу и дедушку Егора (родителей матери Анны). Особенно её поразило отношение бабушки Саши к религиозным обрядам. Она строго постилась, бывало, даже плакала, если приходилось нарушать пост в то время, когда приезжали "неразумные" гости.

Очень любила Бабушка Нина своего деда Георгия, большого, сильного и очень доброго. Он обожал детей, внуков. Бабушка рассказывала, что внучата "облепляли" его со всех сторон, забирались на плечи , а он радуется и возится с ними. Прадед Георгий крепко верил в Бога, но церкви рядом не было. Он говорил, что Богу можно молиться везде.

Часто бабушка гостила у своей тёти Нины (сестры матери). Дом у неё был небольшой, но хватало места и своим детям, и племянница чувствовала себя как дома. Позже бабушкина тётя и её муж Павел принимали участие в восстановлении храма в родном селе Итат.

Вот так среди своих родных, которые делили вместе и радость, и горе выросла мая бабушка. Окончив 8-й класс, она уехала из дома, чтобы самой зарабатывать на жизнь. В то время много таких девчонок как она в кирзовых сапогах приезжало в Канск на текстильный комбинат.

Бабушка была очень красивая, статная. На комбинате она встретилась с моим дедушкой Витей и вышла замуж. У них родились мой дядя Сергей и моя мама. Бабушка была трудолюбивой: и на фабрике была в почёте, и дома у неё царили уют и порядок.

Как хорошо, когда у тебя есть дружная большая семья! Добрая память всем, кого нет в живых и доброго здоровья всем родным, которые с нами!