Cочинение «Идеалистический тип культуры»

Идеалистический тип культуры характеризуется тем, что значение идей и чувственно осязаемых предметов становится равноправным, происходит как бы гармоничное слияние двух типов мировоззрения в единое целое (примером в европейской культуре могут послужить эпоха античности и Возрождения).



И, наконец, эклектичный тип культуры предполагает противостояние чувственных и идеациональных элементов мироощущения. В идеациональной культуре искусство тяготеет к условности, символичности, создается в соответствии с определенными канонами и чаще всего обезличено (мы почти не знаем имен художников, расписавших стены пещерных храмов Аджанты, создавших прекрасные арабески мусульманских орнаментов). В чувственной культуре стиль искусства становится натуралистическим. Гармоничное сочетание двух видов мироощущения лежит в основе достижений искусства греческой классики и Возрождения, когда способы воплощения художественных образов были частично символичными, частично реалистическими.



В идеациональной культуре восприятие и познание мира в основном осуществляется через откровение, интуицию, мистический опыт. Рациональное познание отвергается, человек не доверяет своему разуму, больше думает о конце мира, чем о естественном порядке вещей и возможности преобразования действительности. Люди культуры идеационального типа не стремятся к естественно-научному познанию, наоборот, их внимание сосредоточено на мистическом опыте, приоткрывающем тайну существования иного мира. Ярким примером такого мировосприятия и типа культуры предстаёт европейское средневековье IX – XII вв. , где господствующее место в сознании занимала религия, пронизывая все формы жизнедеятельности.



Для чувственной (сенсорной) культуры характерно восприятие мира как данного в чувственном опыте, посредством слуха, зрения, осязания и обоняния. Идеалом человека сенсорной культуры является личное счастье, аскеза ему чужда. Этот культурный тип реализован Европой в эпоху Нового времени, когда возникает наука, познающая мир опытным путём. Причём опыт выступает единственным критерием истины, рациональное познание абсолютизируется. С этого времени начинают быстро развиваться техническое и естественно-научное знание, возникает индуктивная философия.



Между двумя описанными основными культурными типами, по мнению Сорокина, может быть реализован либо идеалистический, либо эклектичный тип культуры. В них оба основных вида мировосприятия представлены либо в гармоничном единстве (идеалистический тип), либо во фрагментарном, эклектическом нагромождении и противостоянии друг другу.



2) Питиримом Сорокиным разработана теория волнообразной социокультурной динамики. Культуры движутся силами, заложенными в них самих, просто потому, что такова их природа, — считает Сорокин. Развитие заложенных сил в основных типах (идеациональном и чувственном) происходит до предела, затем начинается откат «волны». Чередование основных типов культуры связано с прохождением либо через идеалистический, либо через эклектичный (переходные) типы.



Культура реализует основополагающий принцип мироощущения и мировоззрения во всех своих элементах (системах «низкого уровня»). Это касается искусства, религии, политики, права, морали, причем, в каждом отдельном феномене культуры присутствует «ядро» и «периферия». Доминирующие черты каждого отдельного феномена представляют собой основополагающий принцип, ценность данного типа культуры. Так, для европейского средневековья главная истина, ценность — Бо г. Интегрированная часть средневековой культуры поэтому была не конгломератом различных ценностей, а единым целым.



Сорокин оптимистически характеризует исторический процесс: если культура находится в кризисе (как, по его мнению, современная западная), это означает, что данная мировоззренческая суперсистема исчерпала себя и зарождаются новые основания для формирования иного культурного типа.



Сорокин иллюстрирует свою концепцию суммарными статистическими данными. Например, живопись и скульптура средневековой Европы (идеациональный тип) были преимущественно религиозными, становясь в большей степени светскими в XIX – XX веках.



Аналогичная ситуация ярко проявляется и в сфере науки. Подробный, скрупулёзный анализ, проведённый Сорокиным в этой области, позволяет сделать вывод, что кульминация чувственной культуры приходится на XIX век.



В чувственной культуре правовая система создаётся человеком и направлена большей частью на подчинение одной группы людей другой. В законы постоянно могут вносится некоторые изменения, если это в интересах правящей верхушки. Целью правовой санкции становится перевоспитание преступника, безопасность общества или возмездие. Все отношения в чувственной культуре складываются либо на основе договора, соглашения сторон, либо являются общеобязательными, так как навязываются властными структурами. Правительство, которое проводит подобный кодекс, — «не теократическое, а светское, основанное либо на военной или физической силе, на богатстве или способностях, либо на доверии избирателей. Так как для легальности авторитета права не требуется никакой божественной или сверхчувственной санкции, то нет и возможности для возвышения влиятельной теократической власти. »



Таким образом, социодинамическая модель Питирима Сорокина представляет собой последовательную смену определенных типов культур, выделяемых на основе ведущих представлений о мире и методах его описания. Этот процесс выражается в трех фазах единого цикла, через которые проходят все основные сферы социокультурной системы (архитектура, скульптура, живопись; музыка, литература, театр, искусствоведение; религия, философия, наука; естественно-научные и технико-технологические изобретения; мораль и право; политика; экономика; политические конфликты; религиозная деятельность; семейно-брачные отношения; исторический тип личности; мировоззрение; формы свободы; государственное управление). Причём, в динамике каждой из этих сфер прослеживаются три стадии, после завершения которых цикл возобновляется. Сорокин называет: идеациональную стадию, в которой преобладают процессы познания; идеалистическую стадию, где ведущей становится идеология; чувственную стадию с доминированием сенсорного переживания.



На первой стадии происходит освоение мира, создаются разнообразные (предметные, лингвистические, познавательные, технологические, нормативные) формы, позволяющие создавать организационные структуры. На второй стадии эти формы фиксируются в качестве культурных норм, накладывающих определенные ограничения на человеческую деятельность. Таким путем складывается, например, стиль в искусстве, формируется свод законов, появляется религиозная доктрина и научная парадигма. На третьей стадии сложившиеся и устоявшиеся рамки социокультурных норм становятся слишком узкими для приобретенного инновационного опыта, что и побуждает людей вновь обратиться к чувственному переживанию для обоснования своих действий.



Характерно, что каждой из выше охарактеризованных стадий соответствует свой тип личности. Особо следует отметить, что концепция П. Сорокина является попыткой сконструировать свободную от линейности, эволюционизма и теории прогресса модель течения макропроцессов культуры. Эта модель, несмотря на огромный эмпирический материал, приведенный для ее подтверждения, тем не менее выступает некоей идеализацией, идеальной моделью, на что вполне однозначно обращал внимание и сам П. Сорокин.

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