Cочинение «Идейный поворот, произведенный эпохой Ренессанса»

Весьма существенным явлением культуры итальянского Ренессанса явился пересмотр вопроса о женщине, ее правах, положении в семье и обществе. Развитие городской жизни в Италии, рост зажиточности в высших классах городского населения, развитие светской индивидуалистической морали — все это содействует началу борьбы за женскую эмансипацию в Италии эпохи Возрождения. Конечно, эмансипация эта была лишь частичной, поскольку речь шла только о приобщении женщины высших классов к культурной жизни, об ее освобождении от средневековых домостроевских рамок; вопрос о социальной эмансипации, о приобщении женщины к политической жизни еще не стоял на очереди. Но даже такая общественно ограниченная эмансипация имела большое историческое значение, ибо она привела к расширению круга образованных людей, дав женщине возможность заняться искусством, наукой и литературой. Уже в середине XV в. появляется новый тип женщины-гуманистки, свободно владеющей латинским языком, причастной к научной и литературной жизни эпохи.



Огромный идейный поворот, произведенный эпохой Ренессанса во всех областях культуры, получил блестящее выражение в сфере изобразительных искусств — архитектуры, скульптуры и живописи, которые достигли в Италии эпохи Возрождения невиданного ни в одной стране Европы расцвета. В этом поразительном расцвете изобразительных искусств выразилось особенно полно величие эпохи, ее передовые устремления, огромный сдвиг, происшедший в сознании людей Ренессанса, обратившихся к культу земной жизни и чувственной красоты. Архитектура, скульптура и живопись итальянского Ренессанса несравненно ярче литературы этой эпохи выражают и возвеличивают ее культурные достижения. Их расцвет связан с общим подъемом материального богословия, а права и медицины, т. е. практических, опытных дисциплин. Увлечение античностью приводит к внимательному изучению научных достижений античного мира. У античных ученых начинают учиться их умению наблюдать природу. Так возрождение античности дает толчок развитию опытных эмансипирующихся от богословия, а также возникновению новой, светской философии, опирающейся на достижения античной философии. В итоге XV и XVI столетия становятся эпохой великих открытий и изобретений. При этом теоретические изыскания и практическая деятельность сильнейшим, образом влияют одна на другую. Так, например, путешествия Колумба и Васко да Гамы стали возможны только после того, как научились определять географическую широту и положение планет; в свою очередь эти знаменитые экспедиции практически натолкнули науку на мысль о шарообразности Земли.



Большинство проблем, поставленных и разрешенных в изобразительных искусствах, ставилось также в литературе и разрешалось ее специфическими средствами. Писатели итальянского Возрождения, подобно художникам той же эпохи, переключают религиозные сюжеты в земной план, овладевают искусством портрета и психологической характеристики героев.



Литература Ренессанса отмечена появлением не только новой тематики, но и обновлением всех средств поэтической выразительности, созданием новой поэтики. Эта поэтика характеризуется отчетливым поворотом писателей к реализму, который связан с постепенным отходом от присущего средневековой литературе аллегоризма.



Правда, старые символические приемы изображения далеко не сразу преодолеваются писателями раннего Ренессанса. Они играют еще весьма существенную роль в основных художественных произведениях Данте, в частности в его «Божественной комедии», хотя Данте был в некотором роде первым поэтом нового времени. Равным образом у первых гуманистов — Петрарки и Боккач-чо — мы находим немало отзвуков дантовской символики; однако эти моменты не занимают уже ведущего места в творчестве ранних гуманистов; основная направленность их творчества была реалистической. Стремление к передаче типичных черт и характерных деталей окружающей реальной действительности было специфической чертой творчества этих художников.



Для большинства писателей итальянского Возрождения характерна также восприимчивость к материальной, чувственной стороне, неизменно сочетающаяся с любовью к чувственной красоте и заботой об изяществе формы. Широкий реалистический подход к действительности, присущий поэзии и прозе Ренессанса, соответствует появлению в живописи ракурса и перспективы, которые положили конец плоскостному изображению людей и вещей, отличавшему средневековые миниатюры. Соответственно этому поэтические образы лишаются прежней абстрактности, отпадает господство застывших формул и схем в описаниях и характеристиках, а в самой фабуле появляется стремление к максимальной индивидуализации. Изменяется также соотношение между развлекательным и дидактическим элементами в литературных произведениях. Поучение вытекает теперь из самого повествования, стремящегося объективно отразить действительность, нарисовать жизненно правдивые образы.



Основным предметом изображения в литературе становится человек во всей его подвижности и изменчивости. Все писатели Ренессанса рисуют в своих произведениях борьбу человеческих страстей и тяготеют к созданию образов героев-индивидуалистов, наделенных сильными характерами, широко и полно воплощающими человеческие качества. Эти герои обычно изображаются свободными от порабощающих их общественных отношений. Это люди, уже освободившиеся от феодальных пут, но еще не связанные моральными нормами буржуазного общества. Характеры таких героев получают у крупнейших писателей Ренессанса (в первую очередь у Шекспира) титанические масштабы. Такой титанизм характеров является одной из важнейших особенностей ренессанского реализма, отличающих его от более поздних форм реализма нового времени.



Другой характерной особенностью ренессансного реализма является широта показа жизни и смелое воспроизведение ее противоречий при одновременном лаконическом, концентрированном охвате действительности. В отличие от писателей-реалистов XIX в. , стремящихся с исчерпывающей полнотой воспроизводить все формы действительности, все многообразные социальные категории современного общества, реалисты Ренессанса воспроизводят только масштабные образы, отличающиеся большой типичностью и емкостью содержания. Писателям Ренессанса еще чуждо конкретное историческое чутье. Они изображают только современность и наделяют ее типическими чертами даже дргие исторические эпохи в тех редких случаях, когда последние становятся объектами изображения (отсюда многочисленные анахронизмы, например, в юношеских романах и поэмах Боккаччо).