Cочинение «Иди в огонь за честь отчизны»

Не случайно эпиграфом моего сочинения на историческую тему в русской литературе является эта цитата Н. А. Некрасова. Все произведения, посвященные войне, несомненно, относятся к разряду исторических.



Тема Великой Отечественной войны, на мой взгляд, остается одной из ведущих тем нашей литературы. Лучшие писатели по-новому пытаются переосмыслить и понять события тех грозных лет, более точно отразить психологию людей, которые своей самоотверженностью, героизмом и мужеством спасли мир от фашизма.



Ю. Друнина говорила: «Пишу об этом потому, что не могу не писать. Память сердца. . . И еще: разве повествование о войне не призыв к миру?»



Совсем недавно, 9 мая этого года, наш народ отмечал большой праздник - 50-летие Победы. На площадях столицы и в других городах, у Вечного огня, у мемориалов погибших мы встречались с Героями войны, слушали их рассказы о трудных фронтовых дорогах.



Э. Г. Казакевич писал: «Помните ли Вы нас, товарищи потомки? Знаете ли Вы о наших свершениях, догадываетесь ли о наших страданиях?»



Эти слова, конечно, обращены и к моему поколению. Хочется заверить всех участников войны, оставшихся в живых, что мы помним о них, преклоняемся перед ними и гордимся ими.



Нелегкой ценой досталась победа. Советский народ долгих 1418 дней шел дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою Родину и все человечество от фашизма. Люди не думали о славе, они воевали и делали свою многотрудную работу.



В воспоминаньях мы тужить не будем. »



Зачем туманить грустью ясность дней?»



Свой век мы прожили как люди»



И для людей,»



Так писал погибший в 1944 году при прорыве блокады Ленинграда двадцатипятилетний поэт Георгий Суворов.



Одна из героических страниц Великой Отечественной войны - Сталинградская битва. Ей посвящен роман Ю. Бондарева «Горячий снег». Книга повествует о грандиозном сражении за Сталинград.



Армия, о которой рассказывается, должна была не допустить продвижения танковых дивизий Манштейна, которые рвались на выручку окруженным войскам Паулюса. В данном случае решало исход поведение каждого солдата, мужество, стойкость. Ю. Бондарев исследует природу героического, поведение человека на войне.



Представим батарею Дроздовского, на которую обрушились гитлеровские танки. Разбитые орудия, много убитых, раненых, но она все же живет, сражается. Лейтенант Кузнецов, свидетель многих смертей, ведет огонь из уцелевшего орудия, ему помогает санинструктор Зоя, стреляет орудие Уханова. . . Люди не думают о смерти, у них одна цель: остановить ревущие танки, не пустить, истребить. Таким образом, Ю. Бондарев передает, в каких трудностях рождалась победа.



Ее ковали и командующий армией генерал Бессонов, и член Военного совета Веснин, и командир дивизии Деев, и начальник контрразведки Осин, и другие вместе с солдатами, защищавшими нашу Родину.



Бессмертен подвиг солдат, защищавших Сталинград. Понимая, какое значение имеет город для нашей страны, генерал Бессонов отдает приказ: «Стоять и о смерти забыть. Сражаться до последнего патрона, до последней капли крови!» И солдаты выполнили приказ. В живых остались только четыре артиллериста и два пулеметчика. Бессонов, обходя позиции после боя, плакал, не стыдясь своих слез, плакал оттого, что советские воины выстояли, победили, не пустили фашистские танки в Сталинград, оттого, что они выполнили приказ, хотя и погибли сами.



Смертельной битвы этой ветер,



Как бы расплавленный металл,



Сжигал и плавил все на свете,



Что даже снег горячим стал,



Эти строки поэт Львов посвящает Бондареву и его произведению.



Еще один русский писатель изобразил событие под Сталинградом. Это Виктор Некрасов. Остановлюсь на его повести «В окопах Сталинграда».



Этот писатель, участник войны, на мой взгляд, воссоздает наиболее правдивую и достоверную картину событий Сталинградской битвы. Он писал об этом просто, как в жизни.

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