Cочинение «Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев), поэт серебряного века русской поэзии»

Как поэт, Северянин находит себя в 1907 году, когда определил свое место в жизни: «Не изменяй намеченной тропы, и помни: кто, зачем и где ты». Проходят годы, происходят великие события, из-за которых появляются новые, прекрасные строки. Когда идет первая мировая война, поэт чувствует приближающиеся потрясения: «Чем дальше, все хуже и хуже. Все тягостней, все больней. И, к счастью, тропинка уже, и ужас уже на ней». Первые публикации не принесли Северянину славы, однако поэт и не думал останавливаться на творческом пути, а наоборот, с новыми силами принялся за работу.



Тема родины для Северянина была главной. Проникновенны стихи о родной земле, о трагедии народа, которому досталась нелегкая судьба. Северянин скорбит вместе с Россией, пропуская через свое сердце все боли, все радости ее. «Моя безбожная Россия, пишет поэт, священная моя страна». Он верит в великое будущее России, недаром он называет родину «крылатой». Поэт уважает свою отчизну так же, как и женщину, которую просто невозможно не любить. Полны очарования стихи, посвященные прекрасной даме. Сначала восхищение красотой в «платье муаровом» приходит в стихотворении «Кензель». Замечательно своей напевностью, музыкальностью стихотворение «Быть может». По мнению Северянина, любви без жертвы нет, любовь светла, она радость, она счастье.



Во многих стихах Северянина сквозит ирония. Ирония к самому себе, к своему времени, к людям, которые его окружали. Поэт испытывает страх при мысли о том, что эгоизм по отношению к России приведет в никуда: «И вот мы остались без Родины, и вид наш и жалок и пуст…»



А как мы относимся к своей родине. Убиваем животных, которых просто не имеем права убивать, рубим леса, которые дают нам воздух, а значит, и жизнь, загрязняем воду, которую пьем. Ужас людского бытия на этом не заканчивается, мы становимся зверями по отношению друг к другу: убиваем, грабим, насилуем. О какой родине может быть речь, если она запятнана нашими подлыми поступками. О чем можно писать стихи, когда литературу топчут ногами. А может, это сон. Если это сон, то что мешает нам проснуться. Нам ничто не мешает проснуться, кроме нас самих. Формула возрождения лежит в возрождении самого себя, своего внутреннего мира. Хотелось бы, чтобы каждый из нас уважал и любил свою родину так, как Игорь Северянин, и только тогда мы приобретем свои естественные национальные черты.



Чтобы подчеркнуть важное значение Северянина для русской литературы, приведу высказывание о нем авторитетного поэта В. Брюсова: Не думаю, чтобы надобно было доказывать, что Игорь Северянин истинный поэт. Это почувствует каждый, способный понимать поэзию, кто прочтет Громокипящий кубок.



27 февраля 1918 года на вечере в Политехническом музее в Москве Игорь Северянин был провозглашен королем поэзии. Второе место занял Владимир Маяковский.



Много ходит толков о справедливости королевского звания Игоря Северянина. Я слышал, что футуристы буквально спровоцировали такой ход событий на вечере. Но тем не менее сам поэт отнесся к этому избранию вполне серьезно.



Отныне плащ мой фиолетов,



Берета бархат в серебре:



Я избран королем поэтов,



На зависть нудной мошкаре.



Пройдя свой удобный, с точки зрения обывателя, путь дачника после революции, Северянин отошел от своих сладких увлечений ананасами и шампанским. Он с чистым сердцем возвращался к изначально провозглашенной им поэтической простоте: Чем проще стих тем он труднее…



Он обращается к темам подлинной человеческой любви и гармонии ее с природой:



Не устыдись, склонив свои колени,



Благодарить в восторге небеса,



Что зришь еще один расцвет сирени



И слышишь птиц весенних голоса.



Земля цветет, вчера еще нагая,



Цветет душа, ее цветам внемля.



Находит в сердце радость всеблагая.



Ценой бессмертья смертная земля!



Один лишь раз живя на этом свете



И ощущая землю только раз,



Забудь о судьбах будущих столетий:



Вся жизнь твоя в лучах раскрытых глаз.



Как видит читатель, из-под вуали декадентства, эгофутуризма, символизма в конце концов проступает лицо поэзии с классическими эстетическими чертами. Для меня несомненны заслуги поэта Игоря Северянина перед отечественной поэзии. В том, что духовные и нравственные достижения серебряного века облагородили наше общество и явились предтечей великого духа нашего народа, выстоявшего в страшных испытаниях XX века, есть и поэтический вклад Игоря Северянина.