Cочинение «Икона Одигитрии Смоленской»

Икона Одигитрии Смоленской пропала из собора в 1941 году. Ее древняя живопись находилась под многочисленными поздними слоями записей, но суды по строгости иконографического типа, по благородным очертаниям головы младенца, эта икона действительно могла иметь греческое происхождение и принадлежать кисти выдающегося мастера.



К типу Одигитрии принадлежит также Икона Богоматери Тихвинской. При этом она заметно отличается он Смоленской: младенец повернут в профиль, левая ножка согнута и подвернута, благословляющий жест обращен не к молящимся, а к Богоматери. Мать немного склонилась к сыну, в то время, как Богоматерь Смоленская сидит выпрямившись.



Легенда гласит, что эта икона явилась в воздухе близ города Тихвина, испуская яркое сияние. По молитве жителей она спустилась вниз, и на месте чудесного явления тут же начали строить церковь.



Однако на утро Тихвинцы не наши ни сруба, ни иконы: они перенеслись на две версты в сторону. Там и отстроили храм.



Казанскую икону очень почитал Петр I, молившийся перед списком с чудотворного образа накануне Полтавской битвы. Она стала воинской святыней, и это ее значение особенно укрепилось после того, как русские войска в 1812г нанесли первое поражение французам в праздник Казанской иконы Богоматери 22-ого октября.



Но сама чудотворная икона была 1904 году украдена и сожжена вором-святотатцем в печи.



Совсем не обычным вариантом Одигтрии является знаменитая Троеручица - икона, где у богоматери нарисовано 3 руки. Третья рука располагается справа; иногда она повторяет жест второй руки, указывающей на младенца, а иногда поддерживает складки одежд Христа.



И легенд об этом образе также существует три. Согласно первой из них, придворный халифа Багдада - грек - христианин Иоан Дамаскин был оклеветан своими врагами. Они донесли халифу, что Иоанн будто бы служит соглядатаям (шпионом) византийского императора. Халиф поверил наветам и велел отрубить ему правую руку. Но христианин, всю жизнь почитавший Богородицу взмолился ей об исцелении. Он предложил отрубленную руку к ране и ночь напролет читал молитвы. На утро рука приросла, остался только след. Тогда Иоанн заказал написать икону Богоматери и приложил к ней серебряное изображение руки. Таким образом, рука не принадлежит самой Богоматери - это дар, преподнесенный ей в благодарность за исцеление.



Сходный обычай был широко распространен в Западной Европе, где иконы увешивали золотыми и серебряными изображениями излеченных частей тела - руками, ногами, сердцами.



Другая легенда гласит, что в одном греческом монастыре иконописец начал писать икону Богоматери. Он обвел и контур будущего изображения и отлучился. Вернувшись, иконописец обнаружил, что у образа появилась третья рука. Подумав, что это чья-то шалость мастер старательно стер лишнюю руку, но она появилась снова. На третий раз иконописец понял, что этого хочет сама Богородица, и написал икону Троеручицы. Третья легенда напоминает народную сказку, она не входит в признанный церковью список чудотворений.



Рассказывают, что однажды, когда у Богоматери были заняты обе руки, на ее глазах в колодец упал ребенок тогда у нее выросла третья рука, которую она протянула утопающему.



На Руси почитание иконы Троеручицы распространилось в 17 век.



Богоматерь казанская(также Одигитрии) и от Смоленской, и от Тихвинской. Сама Богоматерь изображена не по пояс, а по грудь.



Младенец виден до колен, но не сидит, а стоит, благословляя правой рукой: Левая рука сжимает цветок. Казанская икона явилась в 1579 году в Казане, не задолго до этого присоединенном к Руси.



Богоматерь указала в видении девятилетней девочке Матрене, дочери стрельца, где находится зарытый в земле ее образ. Но рассказу девочки никто не поверил. Тогда они сама стала копать с матерью и нашла икону в подвале сгоревшего дома. Образ торжественно перенесли в городской собор, причем во время шествия исцелились два слепца. Историю Казанской иконы описал казанский митрополит Гермоген обычно принимавший участие в обретении святынь.



Если образ Одигитриии выглядит торжественным и парадным, но несколько холодноватым, то другой тип не зря получил на Руси название "Умиление". По-гречески оно звучит как "Елеуса"- милостивая, милующая. Смысл его вполне понятен: он опять-таки связан с милосердием Богоматери. В этом типе она изображается нежно обнимающей младенца. Ребенок же прижимается щечкой к щеке матери, обвивая руками шею Марии, ласково касаясь ее лица. Богоматерь Одигитрия представляет сына людям, как бы демонстрирует его ;Богоматерь Елеуса общается с ним, а на людей смотрит настороженно и печально - ведь ради них Сын Божий примет мучительную смерть на кресте. Взаимная нежность матери и младенца, их трогательные объятия так умиляли наших предков, что они изменили названные иконы - не милующая, а умиляющая, трогающая людские сердца. Среди икон этого типа немало величайших российских святынь. И, конечно, первой надо назвать Богоматерь Владимирскую - так же, как и Смоленская приписываемую Луке Евангелистку и проделавшую тот же путь на Русь.

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