Cочинение «Импрессионизм и теория»

Течение импрессионизма возникло в 70-х годах XIX в. его породила общественно-историческая обстановка, сложившаяся во Франции вслед за поражением Комунны и установлением буржуазной республики. Первоначально импрессионизм представляла группа художников: К. Моне, К. Писсаро, Э. Дего, А. Сислей, О. Ренуар и др. Эти мастера работали независимо друг от друга, но встречаясь время от времени они пришли к общности творческих идей, и к сходству средств служащих их воплощению. В результате между 1874 и 1886 годами было организовано 8 совместных выставок, познакомивших любителей и знатоков живописи с новым искусством – искусством импрессионистов.



Эстетика и техника письма названных художников возникла на эмпирической основе. Выход из мастерской на открытый воздух и наблюдение за действием солнечного света в природе навели их на мысль, что верное воспроизведение действительности художником может основываться только на представлении того, что он в ней видит, а не то, что о ней знает. Иначе говоря, живописец должен уловить и передать в произведении облик природы, возникающий только на основе впечатления, в его чувственных наблюдениях. Поскольку окружающая действительность предстает перед ним в новом ощущении (в зависимости от погоды и времени суток) , поскольку “схваченная” художником – лишь документ минуты. Суть этой эстетики очень метко выразил Э. Мане: “Не создается пейзаж, марина, лицо: создается впечатление от времени дня, пейзажа, марины, лица”.



На новую технику живописи навела импрессионистов игра света на воде. Из наблюдаемого ими разложения и соединения красок на дрожащей поверхности воды родилась идея класть на полотно краски одну к другой, не смешанными предварительно на палитре и только тех цветов, какие имеются в солнечном спектре. На полотне пятнышки этих красок, должны вызвать у зрителя впечатление вибрации, скрадывающей всякую четкость контуров изображаемых предметов, представляющей их в форме наброска. В связи с этим линии рисунка потеряли ведущее значение и на первый план выступила чувственная прелесть краски. Потому картины импрессионистов стали своего рода “поэмами света” в его многообразных проявлениях от ярко, заливающего все полотно сияния, до ярких радужных бликов, от тонких трепетных мерцаний до легкой жемчужной дымки, окутывающей предметы.



Основной темой их творчества стала Франция – ее природа, быт и люди: рыбацкие поселки и шумные парижские улицы, мост в Море и собор в Руане, крестьяне и балерины, прачки и рыбаки.



Настоящим откровением в полотнах художников – импрессионистов явился пейзаж. Их новаторские устремления раскрылись здесь во всем своем разнообразии оттенков и нюансов. На картинах импрессионистов появились подлинные живые краски природы, ощущение прозрачности воздуха и тончайшая игра светотеней.



Встреченные вначале враждебно и скептически публикой, частью критики, художники постепенно завоевали признание. Слово “импрессионисты” (от названия картины К. Моне “Впечатление. Восход солнца”, по-французски impression – впечатление) , данное в насмешку недоброжелателями, стало общераспространенным термином, утратив иронический оттенок.



Родственное живописному импрессионизму многообразием тончайших ньюансов передаваемых чувств и настроении изысканностью манеры их выражений во французской поэзии конца 19 века рождается течение символизма. Его яркими представителями становятся: Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Малларме, А. Рембо. Сонет Ш. Бодлера “Соответствие” является евангелием новой поэтики: Природа – некий храм, где от живых колонн Обрывки смутных фраз исходят временами.



Как в чаще символов, мы бродим в этом храме, И взглядом родственным глядит на смертных он.



Нерасторжимые, сроднясь как тень и свет, Глубокий, темный смысл обредшие в слияньи, Подобно голосам на дальнем расстояньи, Перекликаются звук, запах, форма цвета.



Есть запах чистоты. Он зелен точно сад, Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен.



Другие – царственны, в них роскошь и разврат, Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен, Так мускус и бензой, так нард и фимиам Восторг ума и чувств дают изведать нам.



Поэзия символистов в основном еще строится по законам классической поэтики: логическое развитие мысли или образа от начала к концу, достаточно четкая рифма и глубокие цезуры. Но в этот классический “корсет” одеты небывалые дотоле темы и образы, неслыханные метафоры и бесконечно расширенная лексика.



Отдельные элементы, неотъемлемы от понятия символизма, появились во французской поэзии очень давно, но их синтез и идентификация художественного произведения с символом произошли именно в конце 19, начале 20 вв. Символ у символистов – это “вектор смысла”, указывающий направление, в котором должны устремляться мысли и чувства: “Назвать предмет – значит на 3/4 уничтожить наслаждение от степенного угадывания: внушить образ – вот мечта… ” (С. Малларме) .



Интереснейшим моментом является в символизме тесное соприкосновение поэзии с музыкой, которая способна передать удивительное богатство оттенков чувств, смысла, красок. Не случайно характерной чертой эстетики символистов является “омузыкаливание” в стихах. “Яркий” пример этого находим в стихотворении П.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--