Cочинение «Импрессионизм в искусстве»

Актуальность темы в современной практике преподавания музыки в общеобразовательных школах, знакомство детей с импрессионизмом почти не осуществляется. Между тем, сочинения композиторов импрессионистического направления с их яркой, красочной звуковой палитрой и живописно-зримыми, запоминающимися образами могли бы быть более активно задействованы в школьном обучении. Они способны не только привлечь внимание учащихся к одному из интереснейших историко-художественных течений в искусстве, но и всячески стимулировать детскую творческую фантазию.



Безусловно, импрессионизм – понятие достаточно сложное, и детальное полное раскрытие его школьниками не является обязательным. Но абсолютно проходить мимо него в процессе обучения было бы неверно, поскольку останется неосвещенным значительный этап исторического развития в музыке, ведущий к постижения современного искусства. Поэтому соприкосновение с музыкальным импрессионизмом, хотя бы в плане формирования общего представления о нем, нам видится необходимым.



Нельзя сказать, что сочинения импрессионистов совершенно не представлены в известных на сегодня программах для общеобразовательных школ. Так, в программе Ю. Б. Алиева знакомство с ними осуществляется в контексте изучения стилей и художественных направлений. Но, во-первых, на изучение импрессионизма отводится сравнительно небольшое количество времени: во-вторых, круг предложенных произведений, на наш взгляд, сложен для детского восприятия. Сочинения композиторов импрессионистов включены и в Программу Д. Б. Кабалевского. Он привлекает их в качестве материала для слушания в средних классах. Темы, в аспекте которых рассматриваются произведения К. Дебюсси и М. Равеля не выстраиваются в единую систему. Безусловно всего три образа не смогут сформировать у школьников чувства стиля, что является одной из задач авторской Программы. Обращает на себя внимание и Программа музыкально-эстетического воспитания Н. А. Терентьевой. Автор уже во втором классе знакомит учеников с музыкой импрессионистов, привлекая на помощь другие виды искусства.



Ни в одной из названных программ нет обращения к произведениям, адресованных детской аудитории, а ведь именно они в первую очередь могли бы быть использованы – причем не только для характеристики импрессионистического стиля в рамках цикла занятий, посвященных одной обобщающей теме, вполне возможно их органичное включение в самые разнообразные темы школьной программы.



Учебно-методических разработок, которые бы непосредственно касались освещения музыки импрессионистов в практике преподавания в школе практически нет. Нам удалось познакомиться только с одной работой подобного рода – методическим пособием Е. Е. Абрагиной “Музыка К. Дебюсси в художественном постижении мира школьниками”(1) .



Описанной ситуацией объясняется выбор темы нашей дипломной работы: “Детская фортепианная музыка К. Дебюсси и М. Равеля в практике музыкального образования”.



Цель настоящей дипломной работы состоит в том, чтобы используя музыку К. Дебюсси и М. Равеля в опытной работе по музыкальному воспитанию детей, показать целесообразность ее введения в школьную программу в большом объеме.



Объект исследования – ученики 6-7 классов школы N 7 г. Перми (с углубленным изучением иностранных языков) .



Предмет исследования – музыка К. Дебюсси и М. Равеля (в особенности их детские фортепианные произведения) .



Задачи исследования: 1. Характеристика местоположения импрессионизма в системе музыкальных историко-художественных стилей.



2. Выявление сущности течения “импрессионизм” и особенностей воплощения его эстетики в музыке (на примере творчества К. Дебюсси и М. Равеля) .



3. Рассмотрение детских фортепианных циклов К. Дебюсси (”Детский уголок”) и М. Равеля (”Моя матушка гусыня”) .

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--