Cочинение «Интеллектуалы в средние века»

В XII веке появляются города. Вместе с их расцветом, связанным с развитием торговли, промышленности (скажем скромнее - ремесел) , появляются интеллектуалы, как одни из мастеров, которые водворились в них под влиянием разделения труда. Ранее действительной специализации людей отвечало разве что подразделение специальных классов: те, кто молится, - клирики; те, кто защищает, - дворяне; те, кто работает, - крестьяне. Обрабатывающий землю серв был одновременно и ремесленником. Благородный воин был в одно и то же время собственником, судьей, управляющим. Клирики - прежде всего монахи - нередко исполняли сразу все эти обязанности. Духовная работа была лишь одной из сфер их деятельности. Она не была самоцелью, но подчинялась общему порядку их жизни, отданной богу. Живя в монастырях, они могли по случаю становиться преподавателями, учеными, писателями. Но это было чем-то преходящим, вторичным для личности монаха. Даже те из них, в ком угадывались интеллектуалы грядущих столетий, еще не были таковыми.



Прекрасные манускрипты эпохи были предметами роскоши. Время, уходившее на переписку, на совершенство письма, на украшение их со всем возможным великолепием для дворца, для нескольких светских церковных магнатов, говорит о минимальной скорости оборота книг в те времена. Более того, эти книги создаются не для того, чтобы их читали. Они осядут в сокровищницах церквей или богатых частных лиц. Это, прежде всего экономические, а не духовные ценности.



Монахи, трудолюбиво их переписывающие в scriptoria своих монастырей, лишь в малой степени интересуются их содержанием. Для них важнее потраченные усилия, время, усталость от переписки. В соответствии с тогдашним пристрастием к установленным оценкам добрых дел и прегрешений, позаимствованным из судопроизводства варваров церковью раннего средневековья, монахи измеряли числом страниц, строк, букв выкупленные годы пребывания в чистилище либо, наоборот, сетовали на то, что пропущенная по недосмотру буква увеличит им срок этого пребывания.



Совершать нечто новое, стать новыми людьми - так восприняли себя интеллектуалы XII века. Из их уст, из-под их пера для обозначения современных им авторов часто выходит слово moderni. Они были новыми, современными и умели ими быть. Но такими новыми, которые не оспаривали древних, напротив, они подражали им, питались ими, взгромождались им на плечи. "От тьмы невежества к свету науки не поднимешься, коли не перечтешь с живейшей любовью труды Древних", - пишет Пьер де Блуа. - "Пусть лают собаки, пусть свиньи хрюкают! От сего не стану меньшим сторонником Древних. От них все мои помыслы, заря каждого дня найдет меня за их изучением".





Школы при монастырях, естественно, были, прежде всего "внутренними" и предназначались главным образом для молодых монахов и тех, кто готовит себя к монашеской жизни, хотя некоторые монастыри имели также "внешние" школы. В XI веке некоторые монастырские школы, например школа в Беке, привлекала учеников из разных мест. Кафедральные школы также были клерикальными, то есть занимались обучением клириков, принадлежавших к религиозным орденам. В XII веке некоторые из этих школ были знаменитыми центрами учености - например, Шартрская и Парижская.



Исследования в области права и медицины сначала сосредотачивались в Италии. В некоторых итальянских городах, например в Павии, существовали городские школы права, но в XII веке всех их затмила Школа в Болонье. Здесь в первой половине века выступал Ирнерий с лекциями и комментариями к кодексу Юстиниана. И именно здесь камальдолийский монах Грациан создал кодекс канонического права, который облегчил обучение квалифицированных правоведов и юристов для нужд Церкви. Если говорить о медицинских исследованиях, то первый важный центр находился в Салерно. В XI веке монах Константин из Монте-Кассино перевел с арабского языка на латинский некоторые трактаты Гиппократа и Галена, и именно в Салерно зародилось и получило развитие профессиональное обучение врачей, основанное на греко-арабской медицине. Впоследствии выдающуюся роль стали играть другие медицинские центры, такие, как Монпелье во Франции. Но в конце XI века главным центром медицинских исследований был Салерно.



В первой половине XII века процветала школа в Оксфорде, где Роберт Пуллен, впоследствии кардинал, читал лекции по теологии; потом он перебрался в Париж. Правовед Вакарий Ломбардский, который в середине века приехал в Йорк, впоследствии преподавал в Оксфорде. Что касается Парижа, то на протяжении XII века парижские школы постепенно выдвигались на передний план и уже привлекали учителей и учеников из других городов.



Болонья, Париж и Оксфорд стали впоследствии знаменитыми университетами.



Мы видели, что в XII веке существовали школы, привлекавшие студентов не только из близлежащих местностей или из той страны, где располагалась школа, но и из-за границы. Кроме того, в школах часто преподавали люди разных национальностей. Такого рода центры образованности были известны в средние века как stadium generale. Некоторые из этих школ, организованных на более или менее интернациональной основе, приходили в упадок и прекращали свое существование. Другие стали университетами. Термин "университет" (universitas) поначалу означал совокупность профессоров и студентов, учащих и учащихся в определенном центре. Исходное употребление этого термина, следовательно, не соответствовало его современному смыслу. Мог быть "университет" преподавателей, или "университет" студентов, или же тех и других, объединенных в сообщество.

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