Cочинение «Инвенция фа мажор Бах»

Инвенция фа мажор (восьмая) совсем иного рода. Здесь, как и в первой инвенции, характер всей пьесы определяет одна тема. В отличие от темы до-мажорной инвенции, она подвижна, жизнерадостна. Мелодия строится на легких отрывистых скачках по звукам восходящего трезвучия и напоминает призывный возглас трубы.



Одноголосной теме в верхнем голосе «отвечает» нижний голос, имитирующий ее октавой ниже. Но нижний голос имитирует Не только тему, но и ее продолжение. Такая непрерывная имитация называется канонической или просто каноном.



Дальнейшее музыкальное развитие сходно с развитием темы в первой инвенции.



Двухголосные инвенции, как уже говорилось, были сочинены Бахом для его сына Вильгельма Фридемана. Позднее Бах сочинил еще 15 пьес в тех же тональностях, но в трехголосном изложении, назвав их «симфониями» («Симфония» — греческое слово, означает «согласие», «созвучие»).