Cочинение «Исконный остов в Духовном достоянии»

Исконный остов в Духовном достоянии - это Священная Библия, именуемая с библейских времён под названием «Огненное Учение». Давайте совместно рассмотрим Священную Библию. Во-первых, будучи духовным достоянием всего человечества, эта концепция на основе десяти заповедей, именуемая Книгой-книг, является столпом, на котором основана мировая культура нынешней цивилизации. Во-вторых, в связи с тем, что Священное Писание основано на заповедях - это есть не что иное, как учение, в отличие от всего остального, что приобщилось к концепции этого учения, в периоде схоластического деразвития мирового сообщества.



Священная Библия, будучи именуемая Книгой-книг, посредством этого представления, отождествляется Священной книгой, в которой совмещён весь книжный мир. Иными словами, Книга-книг совмещает в себе все имеющиеся знания. От слова «Библия» происходит такое ёмкое словосочетание как «Библиология», а также «Библеистика» и «библиотека», как и другие исходные различия.



Таким образом, в ходе представленных рассуждений видно, что Наука сможет сделать шаг навстречу Религии через сферу Священной Библии. При этом следует уточнить, что относится к этой концепции Святого Писания, то есть к текстам, в которых явствует имя Святого Святых. Священная Библия, иными словами Книга-книг, охватывает собой всю Библейскую эпоху человечества, которая была завершена после ухода из земной жизни Божьего Пророка Даниила.



Давайте посмотрим с нейтральной стороны на Священный образ Древа именуемой «Религией», лишь с этой позиции можно увидеть великолепие в величии этого образа. Так что же, представляет собой это Древо, которое состоит из Священной Библии, то есть из ствола в образном понятии, от которого ввысь ответвляются такие стволовые ответвления, как Ислам, Иудаизм и Индуизм?



Как видите, этому величественному образу не в состоянии что-либо под стать. Но, при всём этом строении, в свою очередь от такой ветви как Индуизм, ответвляются Буддизм и Даосизм, а от стволового ответвления Ислама(!), произросли Зороастризм и Магометанство, где от Иудаизма, отвелось стволовое ответвление Христианством.



Помимо всего перечисленного, на этом Священном Древе, также есть немало таких стволовых ветвей, которые наполовину высохли. К этим ответвлениям, относится не только стволовая ветвь Эллинизма, но и многие другие. Наряду с этими стволовыми ответвлениями, есть и совсем иссохшие ветви, где эти ветвистые ответвления, иссохнув в виде трухи, уже осыпались наземь вокруг Священного Древа и тем самым безвозвратно сгинули в небытие прошедшего времени.



Ислама(!) К сожалению, в пределах предстоящей статьи после предисловия автора, нет возможности рассмотреть всё многообразие Священного Древа. Но, в касательстве со сказанным, нужно выделить конкретные разграничения в понятиях, чтоб не было несуразной путаницы меж различными терминами и представлениями.



Поэтому в первую очередь необходимо разобраться в Священном образе Древа, именуемой «Религией». Этот Священный образ состоит из ствола и кроны. Иными словами, ствол - это и есть Священное Древо, то есть Святое Писание, а вот крона, олицетворяет собой Религию, в которой совмещены в совокупности все вероучения. Вот какова конкретика в образе этого Священного Древа - это Священная Библия, от остова которого и ответвляется Религия, в своём хаотично-ветвистом многообразии.



Итак, с понятия конкретики определено, что собой представляет религиозная сфера, но при этом не следует распинать на кресте саму Религию, перечёркивая напрочь какое-либо лжеучение в этом сферическом деразвитии. Любая ветвь в кроне этого религиозного вероучения, произрастает из Священного Древа, то есть из Священной Библии, а значит, каждое вероучение при всей своей напыщенной лжи, содержит в себе определённое зерно истины, без чего не в состоянии что-либо существовать.



Церковь Христова может преобразиться возрождением через «Огненное Учение».



Давайте хотя бы мельком рассмотрим одну из ветвей в Религии. Немало людей от незнания достоверности, путают такие понятия, как Ислам и Магометанство. Конечно, можно открыть энциклопедию и довольствоваться давно изжившей себя справочной информацией, но для думающего человека - это недолжно быть приемлемо. Другое дело, если кто-то не хочет расстаться со своими атрофированными мозгами, то в этом случае справочная информация для них, как и прежде останется аксиомой.



Так, что же такое Ислам и Магометанство? Большинство эти термины непросто путают, а считают как нечто одно и то же. А ведь смысловые значения в этих терминах совершенно противоположны друг другу. Значит, отождествлять эти термины с таким понятием, как одно и то же - это есть грубейшая ошибка. Даже если и не знать смысловые значения в этих словах, то всё равно по внешним признакам этих слов видно, что это не одно и то же. Поэтому проблема не в этих словах, а в атрофированных мозгах, путающие эти слова и, конечно же, от зрения глаз, которое нуждается в универсальных очках. Давайте разложим всё по полочкам, чтобы не было хаоса, так как, спотыкаясь от беспорядка, каждый падает и набивает себе шишки на свою «образованную» голову, обладающей «всезнающими» мозгами.



Евангелие, будучи вероучением одной из многих иудейско-мракобесных сект, возомнила приобрести масштабность в сфере Иудаизма. В связи с этим, чтобы стать последовательным звеном в череде времён, необходимо было связать евангельское вероучение с мессианством, что есть в характерности любого иудейско-религиозного течения. Все эти задачи данная евангельская секта решила, ибо впоследствии стала именоваться сектой «Мессианства», то есть «Христианства», которое происходит от слова «христос», отождествляющее понятие «мессия». И для того чтоб не утерять связь с вереницей времени, необходимо было приобщиться к учению Священной Библии, поэтому за Евангелием закрепили термин «Новый Завет», и в свою очередь Христианство окрестила Священное Писание таким термином, как «Ветхий Завет». Все эти новшества со стороны Христианства понятны, ибо евангельское вероучение формировалась в надуманном самоутверждении, через приобщение к Священному Писанию. Христианские нововведения преследовали одну цель, состыковать тексты Евангелия с Библейскими текстами, между которыми пропасть, вот для чего был введён в сочетании с понятием «Нового Завета», такой термин как «Ветхий Завет».



Другое дело обстоит с вероучением Корана, ибо это вероучение не формировалось в своих надуманных иллюзиях, посредством сферы Священной Библии, а наоборот, вероисповедание Корана пришло к своему самоутверждению от противопоставления к текстам Священного Писания. Вот поэтому вероучение Магомета, то есть Коран, не имеет взаимосвязи с Библией, то есть такую взаимосвязь, которую имеет Евангелие.



Предки нынешних арабов, называли Библию словом «Ислам», и если рассмотреть с древнеарамейского языка смысловое значение в этом слове, то всё встанет на свои места. В дословном значении это слово означает следующее: «огненное учение, от огненного человека». Огненным человеком, предки нынешних арабов называли Божьего Пророка Моисея, через посредство которого Всевышний Бог дал миру десять заповедей. А все люди, которое исповедовали Ислам, то есть Библию - это всё сообщество с позиции арабских предков именовалось Мусульманством.



Словосочетание «мусульманин» происходит от слова «Муса», так предки нынешних арабов произносили имя Моисея. Иными словами, мусульманин это тот, кто исповедует учение Божьего Пророка Моисея. Кстати, следует мельком отметить, что понятие: «огненное учение, от огненного человека», восходит также и к сфере вероучения Зороастризма, в которой отражено веропоклонение в огненную стихию.

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