Cочинение «Искусство росписи по ткани»

Недавно я увлеклась росписью по ткани. Всё началось с подготовки к новогоднему маскараду. Мне захотелось сделать себе по-настоящему красивый костюм. Мне захотелось быть на празднике бабочкой. Для изготовления крыльев я купила нежно-розовый шёлк. Вырезала крылышки по заранее подготовленной выкройке, прикрепила ткань к старому покрывалу, рисунок я выбрала в технике витража, развела специальные краски, а потом прогладила готовый рисунок утюгом. Конечно, без мелких огрехов не обошлось, но крылышки получились просто волшебные. На празднике я произвела фурор, многие спрашивали, где я купила такую красоту. А я гордо хвасталась, что сделала это сама.



Я узнала, что искусство росписи на ткани пришло из Индонезии. Древние мастера украшали одежду растительным и животным орнаментом, используя природные краски. Это искусство было распространено и в Китае. Меня поразило мастерство древних рукодельниц. Они создавали искусные картины на шёлке. Именно в Китае впервые применен метод штамповки, когда, рисунок на ткань наносится с помощью дощечки, на которой вырезан орнамент.



Теперь я занимаюсь росписью тканей серьёзно. Мне удалось найти курсы батика, и я посещаю их по выходным. Кроме того, я учусь рисовать и всерьёз подумываю поступать на дизайнерский факультет художественного института. Надеюсь, что моё увлечение поможет мне стать талантливым и востребованным дизайнером, и я смогу реализовать свои способности во взрослой жизни.