Cочинение «Искусство в жизни человека»

Искусство — это творческое осмысление окружающего мира талантливым человеком. Плоды этого осмысления принадлежат не только его создателям, а всему человечеству, живущему на планете Земля. Бессмертны прекрасные творения древнегреческих скульпторов и архитекторов, флорентийских мозаичных мастеров, Рафаэля и Микеланджело. . . Данте, Петрарки, Моцарта, Баха, Чайковского.



Дух захватывает, когда стараешься разумом охватить все, сотворенное гениями, сохраненное и продолженное их потомками и последователями. Сейчас невозможно представить себе, что нашу жизнь не сопровождало бы искусство, творчество. Это утопия, которой, к счастью, никогда не суждено воплотиться в жизнь. Где и когда бы ни жил человек, даже на заре своего развития, он пытался осмыслить окружающий его мир, а значит, стремился понять и образно, доходчиво передать полученные знания следующим поколениям. Так появились настенные рисунки в пещерах — древних становищах человека. И это рождено не только желанием защитить своих потомков от пройденных уже предками ошибок, а передача красоты и гармонии мира, восхищение перед совершенными творениями природы.



Человечество не топталось на месте, оно поступательно двигалось вперед и выше, так же развивалось и искусство, сопровождающее человека на всех этапах этого долгого и мучительного пути. Если обратиться к эпохе Возрождения, восхищаешься теми высотами, которых достигли художники и поэты, музыканты и архитекторы.



Бессмертные творения Рафаэля и Леонардо да Винчи до сих пор завораживают своим совершенством, пластикой и глубоким осознанием роли человека в мире, где ему суждено пройти свой недолгий, но прекрасный, порой трагический путь.



Россия не стала далекой провинцией искусства. Еще на заре своего возникновения она заявила громко и смело о своем праве встать рядом с величайшими творцами Европы: «Слово о полку Игореве», иконы и росписи Андрея Рублева и Феофана Грека, соборы Владимира, Киева и Москвы. Мы не только гордимся изумительными пропорциями храма Покрова на Не-рли и московским Покровским собором, более известным под именем храма Василия Блаженного, но и свято чтим имена создателей, если они остались в памяти народа, как это случилось с зодчими Бармой и Постником.



Не только древние творения привлекают наше внимание. Мы постоянно сталкиваемся с произведениями искусства в повседневной жизни. Посещая музеи и выставочные залы, мы хотим приобщиться к тому прекрасному миру, который доступен вначале только гениям, а потом остальным, учимся понимать, видеть, впитывать в себя красоту, ставшую уже частью и нашей обычной жизни.



Искусство тем и прекрасно, что оно создается избранными, а принадлежит миллионам.



Мы пытаемся понять созданное мастерами, приближаемся к их видению мира. Не это ли главное назначение искусства? Оно предназначено для совершенствования человека.



Всем быть творцами невозможно, но стараться проникнуть в суть творения гения, приблизиться к пониманию прекрасного — в наших силах. И чем чаще мы становимся созерцателями картин, архитектурных шедевров, слушателями прекрасной музыки, тем лучше для нас и окружающих.



Искусство многолико, вечно, но, к сожалению, оно не может влиять на людей без их воли, умственного напряжения, определенной работы мысли. Человек должен захотеть научиться видеть и понимать прекрасное, тогда искусство будет благотворно влиять на него, общество в целом. Это, наверное, будет в будущем. А пока талантливые творцы не должны забывать, что их произведения способны влиять на миллионы, и это может быть благотворным или пагубным.



В XX веке возросла роль кино, телевидения и видео. Они стали главными кумирами молодежи. И прекрасно, если это доброе, гуманное начало, т. е. истинное искусство с вековыми традициями. Но если на наши экраны шагнет пропаганда насилия, культа силы, зла, мы погибнем вслед за незадачливыми героями этих однодневок-боевиков.



Я верю, что все это временное, преходящее, скоро люди поймут это. Уже многие осознают, что ни один фильм не заменит общения с книгой, музыкой, живописью.



Искусство вечно и прекрасно, потому что несет красоту и добро в мир.



Человеку предъявляются очень строгие требования и искусство должно отражать эти требования. Художники классицизма равнялись на классические образцы. Считали, что вечное – неизменно – поэтому надо учиться у Греческих и Римских авторов. Героями очень часто становятся рыцари, короли, герцоги. Были убеждены, что красоту в искусстве создает правда – поэтому писатель должен подражать природе и изображать жизнь правдоподобно. Появляются жесткие каноны теории классицизма. Буало пишет «Поэтику искусства». «Невероятное растрогать не способно, пусть правда выглядит всегда правдоподобно». Писатели классицизма подходили к жизни с позиции разума, чувству они не доверяли, считали его изменчивым и лживым. Точно, разумно, правдиво и красиво. «Обдумать надо мысль и лишь потом писать».

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