Cочинение «Искусство зрелого итальянского Возрождения»

Искусство зрелого итальянского Возрождения называют Высоким Ренессансом. Это был трудный период борьбы итальянских городов за независимость. Поэтому в искусстве на первый план вышли проблемы общественного долга, высоких моральных качеств, подвига, образ гармонично развитого, сильного духом и телом, активного и действующего человека-героя. Поиск такого идеала и привел искусство к синтезу и обобщению. Искусство Высокого Ренессанса отходит от частичных, незначительных деталей ради обобщенного образа и прославления гармоничной жизни. В этом главное отличие зрелого Возрождения от раннего.



Довольно трех имен, чтобы представить значение Высокого Ренесанса. Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти. Их жизненные пути часто пересекались, они были соперниками, относились друг к другу враждебно. Имели очень разные художественные и человеческие индивидуальности. И именно эта троица выдающихся представителей своего времени олицетворяет высочайшие достижения итальянского Возрождения. Леонардо да Винчи объединял в себе чуть ли не все возможные способности и таланты. Лицом красавец, огромной физической силы (сгибал подковы), отличный танцор, певец, музыкант (играл и изготавливал инструменты), живописец, скульптор, инженер (проекты мостов, деревообрабатывающих, печатных, землеройных машин, подводной лодки, танка, вертолета, парашюта), математик, анатом, биолог, физик, архитектор, артиллерист (конструировал оружие), географ, зоолог, астроном. Леонардо да Винчи объединил в себе и художника, и ученого, он не видел разницы между проектированием механизма и написанием картин. Прожил Леонардо 67 лет, оставив 20 работ живописи. Наверное, самой прославленной картиной в мире является «Мона Лиза» («Джоконда»).



В этом портрете художник достиг совершенства. В образе молодой флорентийки воплощен образ самой эпохи Возрождения: гармония, интеллект, величие. Допускают, что свою Джоконду Леонардо рисовал с самого себя. Внешне недвижимая модель передает движение души. Едва заметная ироническая улыбка, мудрый взгляд, спокойная и торжественная фигура, а также еще что-то, чего нельзя объяснить и до конца понять. Наверное, это первый психологический портрет, который не нуждается в оценках критиков, а имеет право на самостоятельную духовную жизнь. «Божественным Санти» называли современники Рафаэля, который прожил недолго (тридцать семь лет), но довольно счастливо. На протяжении всей жизни он искал совершенно-гармоничный образ и нашел его в женщине-матери.



В своем творчестве Рафаэль сумел воплотить все оттенки материнского чувства, соединить лиричность, эмоциональность с монументальным величием. Это видно во всех его картинах: «Мадонна Конестабиле», «Мадонна Альба», «Сикстинская мадонна». Последнее из перечисленных произведений – самый совершенный шедевр Рафаэля. Идеально-прекрасная молодая женщина с ребенком-богом на руках идет среди туч навстречу своей судьбе, зная, что ради счастья людей она должна отдать самое дорогое, что у нее есть – сына. Обычный религиозный сюжет превращается в гимн человеку, который ради высшей обязанности идет навстречу страданиям и смерти. Кроме того, Рафаэль был главным архитектором величественного Собора святого Петра в Риме, который не закончил из-за преждевременной смерти. Третий знаменитейший мастер Высокого Возрождения – Микеланджело Буонарроти, который был архитектором, поэтом, живописцем и скульптором. Выше всех искусства он ставил скульптуру. Техника обработки камня, которую использовал Микеланджело, была очень сложной и отличается от современной. Современные мастера создают образ благодаря лепке, а Микеланджело – откалыванию и резьбе, что требовало от скульптора безошибочности каждого движения, мастерства и терпения. Микеланджело говорил, что хорошо сделанной является та скульптура, которую можно скатить с горы и у нее не отколется ни одна из частей. Наверное, из-за этой эту техники исполнения его скульптуры массивные и трудные. Герои скульптур Микеланджело – титаны – сильные, мускулистые, гордые, красивые соперники олимпийских богов.