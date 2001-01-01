Cочинение «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку»

Истинная любовь к своей стране

немыслима без любви к своему языку.

Язык есть исповедь народа,

В нем слышится его природа,

Его душа и быт родной. . .

П. А. Вяземккий

Моя родина-Азербайджан. Я горжусь её природой, людьми,историрей, но больше всего я горжусь его красивым

певучим языком. Язык призван объеденять людей.

Язык отражает состояние нравственности в обществе. Просторечие и жаргон выделяют лень мышления, хотя, на

первый взгляд, помогают общению, упрощая этот процесс. Неправильная, пересыпанная жаргонными выражениями речь

свидетельствует о плохом воспитании человека. В этой связи представляются актуальными мысли К. Паустовского о

том, что по отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его

культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к

своему языку. Человек, равнодушный к родному языку,- дикарь. Он вредоносен по самой своей сути, потому что

его безразличие к языку объясняется all so ch . ru 2001 2005 полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего

народа. Язык, призванный и способный объединять людей, становится преградой для сближения, когда у каждого он

только свой. Как важно сегодня, в период острых национальных проблем, наших размышлений о языковой политике,

решений вопросов о государственном языке, о языке межнационального общения вдуматься в ситуации, показанные

нам В. Г. Короленко, вчитаться в его провидческие слова!

Язык впитал в себя все тонкости оценочного отношения к действительности, ее восприятия и отражения. Именно

этот аспект языкового сознания фиксируется в широко известном высказывании К. Д. Ушинского о том, что

природа страны, ее история, отражаясь в душе человека, выражаются в слове. Люди исчезали, но слова,

создаваемые ими, вошедшие в сокровищницу - родной язык, остались бессмертными. Поэту П. А. Вяземскому

принадлежат строчки, которые образно и емко формулируют сказанное:

Язык есть исповедь народа,

В нем слышится его природа,

Его душа и быт родной. . .

Коверкать свой родной язык также немыслимо , как отдать свою родину на растерзание врагам. Сегодня, когда 20%

нашей территории оккупировано армянами, особеннно важно объединиться и восстать против общего врага. Этому

объеденению способствует наш родной язык. Ведь язык впитал в себя всё самое лучшее в народе. И потерять

его-равносильно смерти. Вся культура народа отражена в языке. На этом языке писали и творили такие великие

писатели и поэты как:Низами, Физули,Насими,Вагиф,Вургун,Мушвиг,Г. Джавид,Д. Джабарлы и др. Читая их

произведения,начинаешь ещё больше любить свой язык и уважать.

Меткий и образный азербайджанский язык особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на

крыльях, они перелетают из века в век,от одного поколения к другому, и не видна та безграничная даль,куда

устремляет свой полет эта крылатая мудрость. Из бездны времен дошли до нас в этих сгустках разум и знания

жизни, радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и

обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрассудков. . .

В заключение сошлемся на авторитетное мнение академика Д. С. Лихачева о взаимосвязи языка и

личности: "Вернейший способ узнатьчеловека - его умственное развитие, его моральный облик, его характер -

прислушаться к тому, как он говорит. .

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