Cочинение «Историческая память моей семьи»

Много лет прошло с тех пор, как отгремела война. Более шестидесяти лет в нашей семье бережно хранятся письма военных лет моего прадеда, Зыкина Павла Захаровича. В очередной раз перечитывая их, я как будто попадаю в далекое прошлое и знакомлюсь с историей моей семьи.

Зыкин Павел Захарович до войны работал учителем истории в селе Черновское Кировской области. Была семья, сын, дочь, которых он очень любил.

Грянула война, и Павел Захарович с оружием в руках встал на защиту Родины. Он прошёл почти всю войну! Почти: Он погиб в 1945 году 17 апреля. Сохранившиеся письма датированы 1945 годом. Январь. Из далёкой Германии отец пишет десятилетнему сыну письма, полные оптимизма, любви, глубокой веры в то, что он вернётся домой. Учитель истории обращается к сыну: "Дорогой мой Юра, тебе читать надо больше, тогда у тебя будут более красивые письма, и говорить будешь прекрасно". Он расспрашивает сына об учительнице и собирается написать ей, понимая, как велика роль наставника в воспитании человека.

"Треугольники" с фронта были адресованы именно сыну, моему деду. Ему отец писал отдельно и, помня о том, как мал ещё человек, выводил: "Зыкину Юре Павловичу". Сколько уважения звучит в этом обращении!

"Дорогой мой Юрий, я очень стосковался о тебе, но с фронта уехать нельзя". Какой щемящей грустью и обыденной простотой дышат эти слова!

Писем с фронта немного, всего шесть, они хорошо сохранились, и все читаются. В них нет описаний сражений, воинских подвигов. В них любящий отец пишет любимому сыну из далекой Германии (январь, март 1945 г. ): "Люблю, скучаю, береги себя, учись хорошо, устал, выслал деньги:" Каждое слово согрето любовью и надеждой на скорую встречу.

Но встреча так и не состоялась. Прадед погиб в самом конце войны, совсем немного не дойдя до Берлина. Каким осиротевшим, наверное, почувствовал себя его сын, осознав, что отец никогда не вернётся!

Юра, мой дед, вырос и стал настоящим человеком, таким же честным и добрым, как его отец. Сейчас и его уже нет в живых. Но остались дети и внуки, и мы всегда будем помнить о своих замечательных родственниках и гордиться ими.