Cочинение «Исторические корни народной сказки»

Сказки, в отличие от мифов,- самая ранняя форма осознанного устного творчества - то, что называл Пушкин «первоначальными играми человеческого духа». Иначе говоря, сказители и слушатели видели в сказочном повествовании не реальность, а вымысел, игру фантазии. Но вымысел жестко подчинялся традиции. Действующие лица сказок могут быть сведены к нескольким основным типам, выполняющим в одной и той же последовательности все те же неизменные функции. При этом у разных народов (племенных групп) на одинаковом культурно-историческом уровне возникали сходные сказочные сюжеты, отражавшие архаическую стадию общественного бытия и сознания. В древнейших сказках сохранились следы языческих верований и даже первобытных обрядов, утративших былое магическое значение.



Такие сказки-о животных и волшебные-восходят к доклассовому обществу. Легче и быстрее менялись - в зависимости от времени и обстановки - сложенные позднее авантюрные и сатирико-бытовые сказки. В дальнейшем, в эпоху феодализма, а затем при капиталистическом строе, все виды сказок обретают новое социальное звучание, выражают свободолюбивые чаяния, затаенный протест, а порой и бунтарские настроения. Ныне сказки о животных и большая часть волшебных бытуют главным образом как детские, а сатирико-бытовые и авантюрные (ср. «Тысяча и одна ночь») в чтение детей перешли лишь частично.



Сказки о животных объединяются в циклы, все более сближаясь с нравоучительной басней. В царстве зверей господствуют угнетение и неравенство. Сила сильных уступает уму и находчивости слабых, бесправных животных, подобно тому как в человеческих отношениях крестьянский сын или простолюдин-горожанин, прибегая к хитрым уловкам, посрамляет власть имущих в сатирико-бытовых сказках. Житейская народная мудрость обращена против жестоких правителей, завистливых царедворцев, скупых богачей.



Сатирическая сказка не щадит и церковников, постоянно нарушающих заповеди, которые сами же проповедуют. В волшебной сказке несправедливый миропорядок подвергается критике чаще по контрасту с тем, чего нет в действительности, но о чем можно мечтать. Добро побеждает зло, угнетенные торжествуют над угнетателями. Здесь положительный герой - идеальный выразитель народных стремлений. В распространенных сюжетах о змееборстве, о добывании чудесных предметов, о животных-помощниках, о мачехе и падчерице, о приключениях детей в лесу - у людоеда, ведьмы, Бабы-Яги - запечатлены рудименты архаических представлений (анимизм-одушевление природы, тотемизм - вера в происхождение рода от какого-нибудь животного, отголоски обряда инициации - посвящения юношей в охотничье племя) и вместе с тем - изначальные свойства человеческого ума «заглядывать далеко вперед факта» (М. Горький). Сапоги-скороходы, ковер-самолет, палочка-выручалочка, скатерть-самобранка, живая и мертвая вода - чудесные предметы и волшебные превращения помогают выполнить невозможное. Например, трудолюбивой падчерице выйти замуж за принца, крестьянскому сыну, слывущему простофилей, совершить богатырские подвиги, одолеть дракона и жениться на царской дочери. Именно в волшебной сказке в процессе ее трансформации выразилась вековечная мечтЬ о покорении сил природы и торжестве справедливости.



Сказки, разных народов сформировались в разное время, в разных условиях, в разной географической среде, но нравственные идеалы, представления о правде и «кривде», в общем, повсюду одинаковы. «Мы видим,- пишет проф. Д. А. Ольдерогге в предисловии к сборнику африканских сказок,- что в сказках всех народов мира вы смеиваются лень и трусость, жадность и глупость. Сказка восхваляет ум, ловкость, великодушие и храбрость, честность и доброту Эти черты сказочного творчества присущи всем народам мира, но выражены они каждым народом по-своему».



Сказка - спутница детства. Фольклор, родившийся на заре человечества, продолжает активную жизнь и в эпоху научной революции. Ребенок может разбираться в марках машин, но первые понятия о добре и зле, о чести и доблести, умение сопереживать и сочувствовать, ощущать поэзию слова приходят из тьмы времен - от старой-престарой сказки. Чем больше сказок, тем счастливее детство! Сказки издавались и раньше, но только в последние десятилетия щедро раскрываются драгоценные россыпи сказочного творчества народов мира. В изложении опытных фольклористов сохраняется национальная самобытность, передаются местные обычаи, бытовой и этнографический колорит. Даже в сходных по сюжету сказках, как, например, китайской «Гора солнца» и вьетнамской «Гора смешливая, справедливая», заметны различия бытовых подробностей. Мотивы зарубежных славянских сказок часто совпадают с русскими, мачеха и падчерица, младший сын-дурачок, говорящая птица, живая вода, золотое яблочко и т д. Однако в описании природы, обычаев, характеров героев - всюду своя специфика.

Многовековая османская тирания наложила неизгладимый отпечаток на болгарский, сербский, румынский фольклор. «В сложной истории чешского народа сказка сыграла особую роль: она в течение многих веков сохраняла национальный дух и язык народа, находившиеся под угрозой исчезновения». Патриотическое сознание польского народа, страдавшего от двойного гнета, не могло не отозваться в сказочных образах. «И хотя в Польше, больше чем а какой-либо стране, распространено католичество, сказки и легенды не отражают особого пристрастия к вере в бога и религии вообще. Наоборот, фигура ксендза, например, в сказках является наиболее привлекательным объектом для осмеяния жадности, суеверия, весьма поверхностной образованности и т. д. ».



Раньше составители сборников мало заботились об отборе сказок, свободных от наслоения консервативных идей. Элементами религиозной мистики в духе католической церкви проникнуты «Польские народные сказки» в петербургском издании Губина, и уже совсем мало общего имеют с подлинным народным творчеством «Польские народные легенды о Богородице», изданные Саблиным в переводе В. Ходасевича. Такие примеры, разумеется, не единичны.



В изданиях, особенно последних лет, сказки приближены, по возможности, к фольклорным первоисточникам.

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