Cочинение «История и Священная Библия»

Современные историки невежественны не от незнания Истории, которую пытаются трактовать, а оттого, что за действительность они выдают фальсификацию с позиций надуманности. Нужно уяснить, что реальность существует вне рамок чьи-либо мнений, но исследователи не хотят это осмыслить, ибо ими движет логика надуманных понятий. Надо осознать, что события прошлого можно определить восприятием лишь тогда, когда есть навык созерцания Духовных сфер.



Потому что всё происходящее в этих сферах, в дальнейшем и материализуется в нашем мире, подобно проекции от матрицы.



Можно пройти обучение в нескольких университетах и получить степень академической образованности, то есть стать грамотеем, как и всезнайкой во многом, но, несмотря на колоссальный багаж знаний, человек при всём этом может остаться безграмотным по отношению к Жизни. Вот от этой безграмотности нас и досаждают все те проблемы, которые отягощают нашу жизнь. В этой связи человек не в состоянии двигаться навстречу к Жизни через Древо Науки, значит, сама Наука неспособна развивать человечность в духовности человека.



Лишь через посредство Божьих законов Святого Писания, можно обогатить душу жизненной энергией, которая способна формировать человеческие критерии. Поэтому, такое бытующее мнение всезнаек о том, что История и Священная Библия ничему не учат, является как ошибочной, так и извращённой, от следствия атрофированных мозгов при натурной дебильности. В сути Святого Писания - Древо Жизни, в котором и зиждется жизненный исток, свидетельствующий о том, что всё относительно Всевышнего Бога.



Конечно, каждый из соответствия своих духовных возможностей, вправе иметь своё личное мнение в любом вопросе. И при этом нет у кого-то права из соответствия Божьего кодекса, притеснять ближнего из-за его мировоззрения, потому что Всевышним Богом была создана Вселенная, на праве выбора во всём, что можно возжелать. Но вот из этого не следует то, что многополярное мнение, должно извращать и искажать исконную суть того, что всё относительно Всевышнего Бога.



Такая дисциплина, как Библеистика, наставляя человека к уму-разуму, преображает в нём через духовность его образ мышления, и когда обладают знаниями, совмещёнными в данной дисциплине, вот тогда можно достичь неимоверных высот в Духовных сферах. И если есть вокруг проблемы, то они существуют от нашего незнания, иными словами проблема в нас самих от невежественности.



Многие сторонятся Библеистики, ибо ошибочно в однозначности соотносят Библеистику к понятию религиозной сферы. Библеистика и Религия - это противоположные стороны по отношению друг к другу. Поэтому необходимо в конкретности определиться, что такое Религия и Библеистика, чтобы не смешивать одно с другим и не идти на поводу неверных суждений, связанных с этими словосочетаниями.



Религия, совмещает в себе совокупность множества вероучений, замедляющих развитию общества. Иными словами - это есть дурман, дурь которого отравляет сознание человека и в результате человек деградирует к натурной дебильности. Религия, представляет собой ту пагубность, через которую человек изнутри сам себя выедает.



Следует упомянуть недоумкам, одержимых религией, что нужно быть приверженным ни Христианству, ни Иудаизму, или же какой-то иной религии, а необходимо, будучи человеком, жить предписанными Божьими законами Святого Писания. Это человек способен осознать тогда, когда становится понятным, что в свойстве души нет оттенков религиозности, от чего душа может быть живой или же мёртвой. Если душа мертва, оттого что в ней нет признаков человечности, то какой толк, если кто-то трижды христианин, или же трижды иудей, или же трижды магометанин. Человечность в самом человеке, то есть в душе, формируется только Божьими законами Священного кодекса, который дан человеку посредством Божьего слова от Всевышнего Бога.



Библеистика - это есть учение духовного воспитания, которая с помощью жизненных правил восстанавливая, поддерживает в самом человеке гармонию с Духовным Мирозданием. От этой взаимосвязи и зависит, жив человек или мёртв, то есть, отсечена его душа от истока Жизни или нет. На какой Духовный уровень человек вознесёт своего Ангела-хранителя, к этому уровню впоследствии и отойдёт его душа. И если Ангел-хранитель какой-либо души, будет находиться отдалёно в Духовных сферах от досягаемости жизненной Святости, то тогда его душа будет отсечена от истока Жизни. Человек через явность земной жизни, опрокидывает к смерти, или возносит к Жизни своего Ангела-хранителя. В свою же очередь, на каком Духовном уровне находится Ангел-хранитель какой-либо души, от этого уровня и исходит к душе, то есть к человеку, наличие соответствующего интеллекта. Духовное возвышение формирует в человеке интеллект. И насколько у Ангела-хранителя возвышен уровень, настолько душа восприимчива к самой тончайшей энергии Духа, то есть к Мысли, которая независима ни от пространства, ни от времени, как то имеет место с энергией Звука и Света в Божьем Мироздании.



Если посредством Религии человек приобретает приверженность к надуманным понятиям какой-либо веры, тем самым втискивая себя в негативные тески вероучения, становясь в раболепстве верующим этого лжеучения, то вот Библеистика позволяет человеку приобрести стимул к позитиву. Эта позитивность, основанная на знаниях Божьего кодекса Священной Библии, даёт возможность человеку осознать, что весь окружающий его мир, относителен Всевышнего Бога, где лишь в сфере этого Духовного возрождения - человек и способен совершить надлежавший шаг к жизненному истоку во имя Жизни.



И для того, чтобы подытожить в обобщении всё представленное, нужно сказать, что религиоведение постигает все аспекты, связанные с верой Религии. В свою очередь сфера Библеистики изучает законы, связанные с Жизнью, то есть с Всевышним Богом во всеобъемлющем нас Мироздании. Поэтому не следует путать Религию и Библеистику, ибо данные словосочетания содержат различные смысловые понятия.



Многие не понимают, что такое Духовное возрождение и это не понимание порождает много вопросов. Но проблема не в вопросах, а в том, что человек не пытается изыскать ответы на них. Вот поэтому у человека есть склонность к надуманности, где через слепую веру и происходит деградация к натурной дебильности. От этой деградации человек отягощается религией, то есть он закабаляется порочностью надуманного вероучения, где в бытующей среде, над человеком уже довлеет одержимость к эфемерной иллюзии, что и отдаляет человека от действительности реального мира и самой Жизни.



Тем самым через эту натурную дебильность, человек сковывает свою Духовную энергетику. Эта скованность Духовной энергетики, то есть закостенелое невежество, и лишает возможность в продвижении души к истоку Жизни, иными словами к Всевышнему Богу.



Чтобы выйти из состояния закостенелого невежества, надлежит через Божьи законы преобразить в себе Духовную энергетику. В этом и есть Духовное возрождение, которое помогает человеку вывести из состояния скованности свою душу, посредством преображенной в ней Духовной энергетики. Всем нашим биологическим миром, управляет и движет Духовная энергетика, без чего ничто не может существовать.



Рассмотрев в конкретности, что собой представляет Библеистика и Религия, тем самым в очевидности видно, какова отличительность между ними. Для Библеистики чуждо всё, что приемлемо для Религии, которая преклоняется перед эфемерной иллюзией, не содержащая в себе истинности, то есть действительности, что и отделяет от Жизни, иными словами от Святости Святого Святых.



В отличие от религиозного мировосприятия, Библеистика притом изучает каждую частность через посредство законов Божьего кодекса Священной Библии, ибо всё относительно Всевышнего Бога и только.

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