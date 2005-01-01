Cочинение «История жизни»

2005 год



Когда мы с братом Павликом рылись в старинном сундуке, который стоял уже Бог знает сколько лет на заброшенном чердаке нашего деревенского дома, мы отрыли удивительную вещь: потертую, мятую, старую-престарую тетрадку. Сначала мы отнеслись с пренебрежением к этой находке: тетрадка как тетрадка, ничего интересного! Но когда мы открыли и начали читать пожелтевшие от времени страницы, сплошь исписанные сбивчивым неровным почерком, ценность тетрадки возросла до неимоверных размеров. Это был рассказ, написанный какой-то девушкой, вероятно, совсем еще молодой, только почувствовавшей и осознавшей всю прелесть этого мира, мечту о будущей жизни которой оборвала война и отбросила далеко от нее.

И сегодня, когда человечество празднует окончание Великой Отечественной Войны в шестидесятый раз, я покажу вам эту находку.

"Война. Это ужасающее слово пугает меня одним своим звучанием. Я не люблю говорить про войну, я не могу слышать про войну, про боевые действия, про чудовищные людские страдания, про смерть. . . Но сегодня я все же сделаю усилие, превозмогу себя и расскажу свою историю.

Война отняла у меня все. Моя жизнь превратилась в кромешную тьму, без конца, без границы. Я постепенно превращалась в безжизненное существо, потому что я видела все, видела своими глазами, видела то, чего не должна была видеть: смерти тысяч людей, смерть родных. Это невозможно описать, это невозможно понять, не прочувствовав самому. . . Вот стоит человек, ты с ним провел столько времени, ты делился с ним всей своей жизнью, и он рассказывал тебе все, он был частью твоей жизни. . . И вот выстрел, и его нет. . . Его нет, его нет. . . Ты не сможешь больше услышать его голос, рассказать ему что-то, просто посмотреть на него, его жизнь оборвалась. И ты больше никогда его не увидишь, никогда не получишь от него письма, тебе уже не на что надеяться, нечего ждать. Сколько бы он еще прожил. . .

Папа, мама и сестра стояли под прицелами немецких автоматов. А я смотрела на них из своего укрытия, не в силах что-либо сделать. Позже я жалела, что не выбежала навстречу врагам, не сказала им, что они - не люди, не обняла в самый последний раз своих любимых и не умерла вместе с ними. Но какой-то врожденный инстинкт шептал мне тихо сидеть в укрытии и сохранять свою жизнь. Послышалась автоматная очередь. Три любимые фигуры упали, чтобы никогда больше не встать. . . Удар был так велик, что я не шелохнулась, не моргнула, не заплакала, я продолжала сидеть и смотреть на те три фигуры, которые минуту назад жили, жили, жили! Теперь их нет.

Я одна. . . Эта мысль преследовала меня еще долгих четыре года одиночества. Она исходила изнутри, распространяясь на всю мою жизнь. В то время я научилась быть одна, по-настоящему размышлять. Может быть, из-за этого я стала другим человеком после войны.

Немцы наступали и окружали Ленинград. Я ждала, ждала, когда умру. Конечно, находились оптимисты, которые не сдавались, которые все еще верили в жизнь, для которых еще оставались яркие краски, благоухающие цветы, свежий ветер, жизнь без страданий. .

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