Cочинение «История литературы для детей в Англии»

Литература для детей в Англии имеет свою интересную историю. Басни Эзопа, а позднее рыцарский роман в стихах, эпизоды из жизни короля Артура и его рыцарей Круглого Стола — вот книги, которые читали в детстве Даниель Дефо, автор «Робинзона Крузо», или будущий поэт Уильям Блейк. Кроме этого, дети читали школьные книги: азбуки, буквари, сборники правил учтивости, книги добрых советов и церковные книги.



Автор большого исследования по истории английской детской литературы ХУЛ века Вильям Слоэи указывает па разнообразие жанров уже в то далекое время. Так, в 1694 году вышла первая книжка-игрушка неизвестного автора. Еще ранее, в 1679 году Натаниэль Кро-уч и Ричард Бартон опубликовали так называемую шиллинговую (т. е. стоимостью в шиллинг) серию детских книг, которая была очень популярна.



В XVII веке религия оказывала влияние на все стороны деятельности людей. Библия и рассказы религиозного содержания стояли а центре детского чтения. «По натуре ребенок испорчен»,— проповедовала протестантская церковь. Этот взгляд определял и теорию военн-тания детей, и методику их чтения. Строгий пуританизм проник в детскую литературу. Для детей писали проповеди, где учили, как себя вести, чтобы спасти свою душу. Сухой дидактизм пронизывал Многие книги для детей.



Дидактика сосредоточивалась главным образом в книгах добрых советов. Их было много. В основном это были советы отцов сыновьям: о том, как держать себя за столом, как заботиться о своем платье, как ухаживать за лошадью, об уважительном отношении к старшим. Часто это были не просто сборники правил поведения, а нравственный кодекс для юного джентльмена.



Читать детей учили рано — с трех лет. В школу ребенок поступал в семь лет и учил латынь, древнегреческий, древнееврейский. Элементы религиозных гимнов исследователи заметили даже в некоторых народных песенках. Так, в «Доме, который построил Джек» прослеживаются характерные особенности древнееврейского религиозного гимна.



К концу XVII века наблюдаются некоторые отступления от дидактической и религиозной прозы. В книгах для детей появляются описания сражений и турниров, путешествий в разные страны, рассказы о животных. Книги проникали во все уголки Англии благодаря разносчикам, которые бродили по стране, останавливаясь на базарах, ярмарках, в деревенских харчевнях — всюду, где можно было найти покупателей. Всматриваясь в те далекие времена, мы можем найти много общего и в содержании, и даже в способе распространения детских книг в Англии и в других странах, в частности в России, где азбуковники и такая книга, как «Юности честное зерцало», лубочные картинки с подписями попадали к детям от коробейников, первых книгонош на земле.



1744 год стал для английской детской литературы знаменательным: в этот год Джон Ньюбери основал специальное детское издательство и выпустил в свет «Маленькую Прелестную карманную книжечку, созданную для наставления и развлечения маленького Томми и милой Полли, с письмами от Джека-Грозы великанов, с добавлением небольшой книги песенок, и с новой попыткой научить детей Азбуке во время игры и забавы». Как пишет английский исследователь детской литературы Харвей Дартон, до появления первой книги Ньюбери дети могли только украдкой удовлетворять свою потребность в мечте и забаве, потому что «основной идеей большинства книг была мораль, а наслаждение литературой считалось недозволенным. Ньюбери создал благоприятные условия для проникновения простоты и непринужденности в детскую литературу, и в этом его большая заслуга». Спустя восемь лет после выпуска «Прелестной книжечки» Джон Ньюбери начинает издавать для детей первый в мире детский журнал «Журнал лилипутов». Всего этот неутомимый издатель выпустил более 20 книг для детей младшего возраста.



XVIII век характеризуется новыми идеями в философии и литературе — идеями Просвещения. Крупнейшими деятелями английского Просвещения и родоначальниками реалистического романа в Англии были Даниель Дефо и Джонатан Свифт. Их книги, еще при жизни авторов, стали достоянием детей. В их творческих исканиях отразился весь бурный XVIII век.