Cочинение «История моей мамы»

Я живу в семье, в которой есть старшая сестра, мама и папа. Также у меня есть бабушка, которая тоже живет в нашем городе - это папина мама. И еще есть дедушка по маминой линии, но он живет в Хакасии. Мы часто бываем у него в гостях. О своих прародителях знаю немного. Но одна история очень запомнилась.

Прапрабабушка мамы жила в Подмосковье в небогатой семье. Родители ее умерли от тифа. В семье осталось восемь детей. Старшие братья уехали в Москвуна фабрику работать. Девочки нанимались к зажиточным людям в няньки. Мамина прапрабабушка была самой маленькой. Это была красивая белокурая девочка с большими голубыми глазами и поэтому ее взяли на воспитание богатые люди. У них не было своих детей и они воспитывали приемную девочку как свою дочь.

Но когда свершилась революция, большевики отобрали у этих людей поместье, а семью сослали в Сибирь. Перед ссылкой приемные родители успели девочку вернуть братьям и сестрам. Старшая сестра в то время жила в Москве, работала на заводе. Она и взяла к себе девочку, которой тогда было уже шестнадцать лет. Девочка была избалованная, ничего не умела делать, и старшей сестре приходилось ее содержать. Чуть позже старшая сестра выходит замуж и вскоре понимает, что ждет ребенка. Но с мужем она жила плохо, часто ссорились, а через некоторое время узнает, что иее младшая сестра тоже ждет ребенка от ее же мужа. У старшей происходит нервный срыв, она теряет ребенка и выгоняет мужа, а младшая рожает девочку. Старшая сестра прощает все младшей, забирает их из роддома и они живут все вместе.

Однажды, вернувшись с работы, старшая сестра застает дома только ребенка, завернутого в теплый плед - свою младшую сестру она больше никогда не видела. Оставленная девочка была маминой бабушкой. Старшая сестра воспитала эту девочку, назвав ее Надей; дает ей образование и готовится выдать ее замуж за молодого военного, в которого влюбилась Надя. Но помешала война. Молодой человек ушел на фронт и погиб в самом начале войны, а мамина бабушка ждала в это время ребенка. ВскореНадежда рожаетдевочку, работает на заводе, роет окопы.

Заканчивается война. Мамина бабушка снова выходит замуж за военного, он сибиряк, и они переезжают в Сибирь. В сорок седьмом рождается мамина мама, а в шестьдесят четвертом - моя мама.

Вот такова история появления на свет моей мама. Я буду рассказывать ее своим детям, а потом и внукам. Ведь историю своей семьи знать необходимо - память делает семью крепкой.