Cочинение «История моей семьи (2)»

Эвенкия:

Прекрасная и суровая, далекая и близкая, загадочная и самобытная.

Это не забытый Богом и людьми край, а земля снежных зорь и северного сияния, не затерянный в тайге островок, а географический центр России, Синегорье, Синеглазая страна.

Эвенкия, Эвенкия,

Синеглазая страна.

Здесь озера голубые

И богатств земля полна.

Эвенкия, Эвенкия!

Как Синильга, молода:

Анатолий Зырянов

Для меня Эвенкия далекая, потому что от Красноярска до Туры, северной столицы, по прямой 1130 километров, и близкая, потому что в нашей семье всегда говорят об Эвенкии, земле сильных духом людей. Как говорит мой дед, слабые там не задерживаются, а для тех, кто остался, Эвенкия становится второй родиной, семьей.

Мои родные с теплотой вспоминают о жизни на Крайнем Севере, о знакомых, друзьях. Ждут весточки от северян, летом с радостью и волнением встречают гостей. Говорят о переменах, произошедших в Эвенкии: строительстве нового жилья на Лысой горе, за Гремучим ручьем, где раньше собирали ягоды и грибы, охотились за куропатками, об отоплении и освещении, ремонте Туринской школы, весеннем караване, выставке эвенкийских художников, современном оборудовании высокого класса для окружной больницы, о восстановлении края в его прежних границах, объединении людей, проживающих на его территории, о будущем Красноярского края. Глядя на них, убеждаешься, что северяне - это люди открытой души, неравнодушные, доверчивые, уважительные, имеющие пылкое влюбленное сердце, зоркие глаза и доброе желание, они готовы поделиться последним, взволнованно рассказать о своем замечательном крае, одарить тебя теплом и гостеприимством.

Об этом же говорил Алитет Немтушкин, эвенкийский поэт, сосед по дому в Туре, большой друг нашей семьи:

Я б пошел по стойбищам в дорогу,

Людям дать и радость и тревогу,

Нужным быть хочу я вечно,

Чтоб, как солнце и как речка,

Всем себя раздаривать в подмогу!

А. Немтушкин

Мои мама и тётя с эвенкийским поэтом Алитетом Немтушкиным

В 1959 году в Эвенкию приехал мой дед, Уфимцев Владимир Николаевич. Сначала он бороздил над океанами тайги на самолете АН-2, незаменимом труженике, прозванном "Антоном", доставляя грузы на фактории, в самые глухие поселки, палаточные городки геологов,

Арктика затем на вертолетах МИ- 4 и МИ- 8, совершая посадку на полянах в чащобе леса, на макушке сопки, на обмелевшем берегу озера Виви, замерзших речках, работал в Арктике на полярных станциях, покорял воздушные пространства страны от Владивостока до Краснодара на самолете ИЛ-18.

В 1980 году доставлял овощи и фрукты из южных республик СССР в Москву, на Олимпийские игры - 80.

Мой дед - заядлый рыбак. Ловил тайменей весом в сорок пять килограммов, длиной в полтора метра.

Моя бабушка, Уфимцева Валентина Ивановна, приехала в Эвенкию в

1960 году. Работала фельдшером-акушером в окружной больнице, медсестрой в детском саду, школе. Принимала роды, ставила уколы, прививки.



Во время праздника "Эвенкийские зори" пела в хоре любимые песни об Эвенкии:



Эвенкия моя, Эвенкия моя!

Эвенкия родная моя!

* * *

Увезу тебя я в тундру,

Увезу к седым снегам:



Тунгуска! Ты не просто земная река.

Тунгуска! Как красивы твои берега!

Тунгуска, ты мой ясный свет!

Тунгуска, я твоей красотою согрет!

* * *



Мои мама и тетя родились в Эвенкии. В школе у них были необычные предметы: основы оленеводства, пушного промысла, звероводство, охотоведение, где они учились распутывать звериные следы, ставить капканы, выделывать шкуры.

На уроках труда расшивали бисером и стеклярусом северные сувениры. Они пели в хоре, учились в музыкальной школе, танцевали в младшей группе знаменитого эвенкийского ансамбля "Осиктакан" (Звездочка), катались на северных оленях, которых я видел только в зоопарке.

От них я услышал о фильме "Друг Тыманчи", снятом на эвенкийской земле. Это трогательная история о волке Аяврике, спасшем своего друга Тыманчу от стаи голодных собратьев.

Но больше всего меня поразил рассказ о потрясающей красоте - северном сиянии: на небе, извиваясь, бегут волны всех цветов радуги, преимущественно прозрачно-розовые и малиновые. Настоящая фантастика!

Хоть я и не был в Эвенкии, но она в сердце моем.

Закончив школу, я обязательно съезжу туда, где за синими горами Эвенкия.