Cочинение «История моей семьи (3)»

Красноярск -этоне только крупнейший промышленный и культурный центр сибирского региона, но иудивительно красивый город с богатой историей.

Достопримечательностяминашего города являютсячасовня на Караульной горе,смотровая площадка на реку Енисей, государственный заповедник "Столбы" - "сад каменных цветов", парк Флоры и Фауны "Роев Ручей", Краеведческий музей, Театр Оперы и Балета:Но главное богатство нашего города составляют люди: талантливые, щедрые, с настоящим сибирским характером.

История моей семьи связана с историей моего любимого города.

В 1964 году после окончания Выборгского Авиационно-технического училища ГВФ по собственному желаниюприехал в Красноярск мой дед, Дурандин Геннадий Владимирович. Сначала работал на Красноярском авиапредприятии авиатехником по обслуживанию самолетов Ан-2, вертолетов Ми -1, Ми-2 и Ми-6. Затем на вертолете МИ-6доставлял грузы в Красноярск и из Красноярска на фактории, в самые глухие поселки, палаточные городки геологов, работал на строительстве Хантайской ГЭС, на строительстве ЛЭП-500, газопровода Мессояха - Норильск, осваивал нефтяные месторождения. Ему приходилось совершать посадку на вертолетахв чащобе леса, на макушках сопок, на обмелевшем берегу озера Виви, замерзших северных речках.

Моя бабушка, Усинина Людмила Алексеевна, набравшись смелости, приехала в 1965 году в далекий и неизвестный Красноярски сразу влюбилась в город, в неповторимую красоту сибирской природы. Но больше всего ее поразили красноярцы, добрые, душевные, отзывчивые и гостеприимные. На семейном совете бабушка и дедушка решили остаться в Красноярске и никогда об этом не пожалели. Моя бабушка - парикмахер-универсал, настоящий мастер своего дела, к ней постоянно огромная очередь, на зависть другим специалистам. Перед праздниками людизаранее записываются по телефону, постоянные клиенты дарят цветы. А жильцы нашего дома стригутся и делают прически только у своего мастера, моей любимой бабушки Людмилы Алексеевны.

Моя прабабушка, Усинина Серафима Арсеньевна,приехала из Подмосковья в Красноярскв 1972 году и осталась здесь навсегда. По жизни активная, непоседа (в годы Великой Отечественной войны шила солдатскую амуницию, рыла окопы, переправляла паромом скот),организовала жильцов наблагоустройство дома и участка около него. Через несколько лет дом утопал в зелени: кустах сирени, черемухи, ранеток, а сколькоцветов посадила она своими заботливыми руками. На собрании жильцов дома прабабушку выбрали единогласно старостой подъезда. Она успевала везде: следила за порядком в доме, оберегала детей,соседи доверяли ей -ключи от всех квартир были у нее.

Ее приглашали на все праздники и торжества: дни рождения, свадьбы, крестины, именины. Веселая, жизнерадостная, дружила со всеми: с молодежью, детьми, стариками, никогда не падала духом: шутила, пела частушки, народные и современные песни, плясала- была нужная всем и каждому.

Мой папа, Дурандин Вадим Геннадьевич, родился в Красноярске в 1968 году, учился в школе № 91, затем вЭнергетическом теплотехническом техникуме, там встретил свою будущую жену, мою маму, Ольгу Яковлевну. Окончив техникум, уходит в армию, в доблестную морскую пехоту. После ратной службы учится в Кременчуге на бортоператора мощного вертолета МИ-26, летает на Севере,в Индии, Пакистане, Сингапуре,выполняет интернациональный долг в Камбоджии (там шла война, приходилось, рискуя жизнью, доставлять продовольствие), работает на КрАЗе выливщиком крылатого металла.

Моя мама, Дурандина Ольга Яковлевна, работает в Комитете охраны окружающей среды, очень любит свою работу, красивая, умная, ответственная, справедливая, ее считают душой коллектива.

Кот Кузя - это любимец нашей большой и дружной семьи. Он попал в наш дом больным, прабабушка Сима его выходила: поила из соски, кормила с ложки, носила в ветлечебницу на уколы. И благодаря ее стараниям Кузя вырос красивым здоровым котом (вес - 8 кг)

Еще одна радость в нашей семье - той-терьер Дина. Принесли ее маленькой, с рукавичку. Кот Кузя ее сразу полюбил: стал для неедругом и защитником. Они все делают вместе: спят на диване, едят из одной миски, играют в прятки.

Я - счастливый человек: живу в красивом городе Красноярске, учусь в замечательной школе № 91, в выпускном классе,у меня самые лучшие бабушка и дедушка исамые заботливые родители. Мне очень повезло: рядом со мной добрые, преданные, настоящиедрузья и подруги, понимающие учителя и одноклассники.

Свободного временипочти нет: серьезно занимаюсь плаванием, танцами, журналистикой (в лагере пришлось брать интервью у незнакомых людей и даже снимать фильм), принимаю участие в районных и городских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, хожу на курсы: готовлюсь к поступлению в вуз.

Моя мечта (с детства!) - поступить в Медицинскую академию и стать первоклассным хирургом, помогать всем людям.

Трудно? Не спорю, да. Но и интересно, хотя приходится прилагать много сил и терпения. Но я справлюсь, я верю в себя.