Cочинение «История моей семьи (4)»

Я думаю, что если бы мамины родители не переехали с Запада в Сибирь, когда мама училась в первом классе, нашей семьи не было бы.

Папины родители родились и жили в деревне Хаёрино. Мама и папа учились в одной школе и жили в одной деревне. Папа ухаживал за мамой, носил портфель. Они дружили со школы. Когда его забрали в армию, мама поступила в медицинское училище. После службы в армии папа стал работать в городе, а мама к этому времени оканчивала училище, готовилась стать фельдшером. Они сыграли свадьбу.

Папа сказал, что поедет за мамой хоть на край света. Её направили по распределению работать в небольшую деревню, отдалённую от центральных дорог.

Жили в доме, где всё было ветхое и старое. Даже автобус не ходил до этой деревни, а маме по работе часто надо было ездить в город.

Когда мама пошла в декрет, они переехали в город. Сняли домик, он был маленький, почти по крышу врос в землю. Папа устроился на работу, потом родилась я.

Шло время. Родители купили дом, в нём мы сейчас живём. А через четыре года после моего рождения у меня появился брат.

Сейчас мама также работает медсестрой, но находит время для домашних дел: любит плести из бисера, вязать себе и своим знакомым что-нибудь из одежды, а главное - вкусно готовить.

Папа работает на автогрейдере. Его все уважают. Вечерами и в выходные дни помогает маме по дому. Свободное время любит проводить на рыбалке, ятоже с ним часто езжу.

Мой брат Толик учится в третьем классе. Как и все мальчики больше всего любит играть в компьютерные игры.

Я учусь в седьмом классе. Хожу в художественную школу, где отучилась почти два года. Мне нравится рисовать, думаю, что в жизнипригодится. Может быть, свяжу с этим свою жизнь. В классе меня уважают одноклассники. Я стараюсь участвовать во всех мероприятиях, школьных и городских. У меня много друзей.