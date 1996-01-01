Cочинение «История моей семьи (5)»

Все начинается с семьи. . .

Действительно все начинается с семьи, ведь ни родителей ни семью ребенок не выбирает. Это человек выбирает при рождении как данность. Хорошо если ребенку повезло родиться в хорошей семье, где его будут любить и понимать, заботиться о его здоровье и образовании, просто будут всегда рядом в счастливые и грустные моменты его жизни.

А если нет? Что тогда? Тогда многие дети лишены этого счастья: крепкой и дружной семьи.

Семья - это оплот, гордость, любовь. Семья это маяк. В трудные минуты мы плывем на этот свет любви. Семья - это звездное небо над головой. В счастливые минуты мы поднимаем глаза к небу, загадываем желания мечтаем. Мы разделяем свое счастье с членами своей семьи, ведь только они по настоящему радуются за наши успехи.

Меня зовут Виктор. Моё имя означает- победитель.

Родился в 1996 году в Амурской области поселке Серышево.

Мою маму зовут Заточная Татьяна Юрьевна. Она очень хорошая, добрая, веселая, трудолюбивая, общительная, красивая.

Мама родилась на Дальнем Востоке нашей страны в деревне Чалганы Тыгдинского района Амурской области.

Она работает воспитателем в детском садике "Аленушка" №268. Она очень любит детей, учит их читать, лепить, рисовать и с ними участвует в разных конкурсах. Ей нравится работать с детьми.

Моя мама любит природу. Она часто любуется пейзажами, ее любимые цветы ландыши, она наслаждается их ароматом, а зверь - тигр. Из гаммы цветов она любит цвета синий и зеленый.

Она любит ходить в театры, слушать классическую музыку.

Моего папу зовут Александр Васильевич, он работает начальником бригады конструкторского отдела Федерального унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Мотор". Я с ним люблю ходить на стадион. Мы с папой ходим в кино.

У меня есть старшая сестра Виктория. Нас назвали в честь победы советского народа над фашизмом. Моя сестра очень хорошо рисует, бегает, мы с ней катаемся на коньках.

В 2003 году я пошёл в школу №49 города Уфы. Мою первую учительницу зовут Валентина Ивановна. Сейчас я учусь физико-математическом лицее №83

Я ходил в изостудию "Гамму", вела кружок Наталья Петровна, она добрая, красивая любит детей. Участвовал в разных конкурсах, в одном из них я занял 1место, этот был республиканский конкурс. Хожу в музыкальную школу учусь играть на балалайке и гитаре, мне нравится сольфеджио и оркестр русских народных инструментов. В музыкальной школе часто проходят концерты, в которых и я принимаю участие. Занимаюсь современным пятиборьем, правда пока это только плавание, бег, и верховая езда. В свободное время хожу на шахматы, участвую в различных турнирах.

Мои планы на будущее: принимать активное участие в различных конкурсах, купить и ухаживать за собакой, заниматься спортом. Хочу стать актером. Посетить города Золотого кольца России и совершить тур по Европе, научится свободно говорить по-английски.

Василий Александрович, родился 2 июля 1940 в деревне Богдановка Ширингушского района Республики Мордовия.

Мой дедушка в 8 лет пошел в школу, в 9 лет косил траву, пас коров. Рядом с их домом была кузница и однажды он со своим другом Петей Куликовым разбирали косилки и им здорово попало от кузнеца Афанасия Иосифовича Кирдина.

Мой дедушка в детстве ходил по оврагам около деревни и смотрел, как выводятся птенцы. Однажды к ним в деревню приезжал охотник и попросил их погонять зайцев по полю, вместо того чтобы пойти в школу. Когда мама моего дедушки узнала об этом, то сильно на него ругалась.

Перед Великой Отечественной войной его папа был призван в ряды Красной Армии.

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