Cочинение «История моей семьи (6)»

Счастье каждого человека заключается в его семье. Если у него нет семьи, то в жизни он не совсем счастлив.

Моя семья состоит из трёх человек: мама, папа и я.

А началась история моей семьи с того, что в далёком тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году моего деда по папиной линии призвали на действи- тельную воинскую службу из Украины в наш город. Служил он командиром взвода роты связи, обеспечивал полеты связью.

Первое его впечатление о сибирской зиме сложилось тогда, когда он вышел на перрон из вагона и его встретил пятидесятиградусный трескучий мороз и туман. Такие морозы он ощутил впервые в жизни!

Через несколько месяцев, когда он обустроился, к нему из Украины приехала его жена - моя бабушка. Она устроилась на работу учителем математики в школу № 13 и проработала там 6 лет, а потом в школе № 20 - 30 лет. Ученики считали её справедливым учителем, так как в этой номинации она побеждала семь раз подряд.

Через некоторое время у них родился первый сын - мой отец.

Учился он хорошо, занимался в секции футбола, часто ездил на соревнования в другие города России. Поэтому поступил на факультет физкультуры в Красноярске. Работал учителем физкультуры в школах города Канска, а в начале 90х оставил эту профессию.

А родители моей мамы в это время уже жили в Канске.

В тысяча девятьсот семьдесят третьем году в городе Ачинске построили цементный завод, и туда потребовались новые рабочие кадры, и, тогда ещё молодые, дедушка и бабушка поехали туда работать.

Через некоторое время в Ачинске родилась моя мама.

Позже родители моей мамы вернулись в Канск.

Моя мама закончила десять классов и поступила в технологический техникум на бухгалтерское отделение. Окончив техникум, она устроилась на работу в Управление Образования города Канска, где работает до сих пор.

Однажды мои родители познакомились друг с другом на дискотеке, и вскоре они поженились.

Так образовалась новая семья - ячейка общества.

Через год после свадьбы родился я. Сейчас мне тринадцать лет, я учусь в седьмом классе.

В свободное время нам нравится быть вместе. Свой досуг мы стараемся проводить на природе, выезжая к реке, озеру или в лесу, и поэтому я люблю свою семью.