Cочинение «История моей семьи (7)»

Однажды моя прабабушка рассказала про свою жизнь, мне настолько стало это интересно, что я решил рассказать об этом в своём сочинении.

История нашего рода идёт от прапращура Карпа. Его из Австрии взял Пётр 1 как делового мастерового - строить корабли. Он приехал в Россию на двух конях. От Карпа родился Иосиф. Иосиф и все его родные были по национальности бурами. Когда была Англобурская война, англичане сильно притесняли их. Им пришлось покинуть свою родину. Так Иосиф со своими родными попал на Украину.

Они купили землю, у них было большое имение, в него входила речка, лес и много земли. От Иосифа родилась моя прабабушка Варя. Девичья фамилия у неё была Бланк ( как у матери Владимира Ильича Ленина ). Моя прабабушка Лена говорила, что её мать была двоюродной сестрой с матерью Владимира Ильича Ленина. У Варвары было семь детей, трое из них умерло в детстве. Раньше женщин брали валить лес, а с детьми не разрешали видеться, но Варя, когда никого не было, взяла коня и поехала повидаться с детьми. Вернувшись, она успела завести коня в стойло, но начальник увидел, что круп у коня мокрый и написал на неё докладную. Варе дали 10 лет тюрьмы. Правда весь срок она не отсидела, а отправили её работать уборщицей. После, зимой, таскала на спине баланды ( брёвна ). От такой работы появился горб.

А семья Ильи жила и работала в совхозе. Они узнали, что в Башкирии есть богатый бай, у которого очень много земли. Они поехали в Башкирию, у этого бая купили землю и каждый обстроился на своей земле как на хуторе. Потом на этой земле создали совхоз имени Ворошилова. Муж Варвары Илья служил со своим братом в Красной армии во время гражданской войны. Они гнали Колчака до самой монгольской границы. Сведения о нём есть в архиве Тасеева, Красноярска, Минусинска. В один из боёв Илья полез на вышку посмотреть, где белые. Шальная пуля попала в него. Так случайно погиб мой прапрадед Илья. Но род Варвары не закончился, от неё и Ильи осталось четверо детей, одна из них моя прабабушка Лена, а по другому её зовут Ценглер Эльма Эвальдовна. Когда была ещё жива прапрабабушка Варя, то они часто разговаривали на старом немецком языке. Ей сейчас семьдесят шесть лет. У неё родились двое детей: Лиля и Стас, а от деда Стаса родились пятеро детей, одна из них моя мама Ира.

Я думаю, что все мы унаследовали от своих предков умение работать, любить землю, защищать свою Родину. Так как все мужчины нашего рода в разное время и в разные годы служили своему Отечеству. Поэтому я хочу тоже стать военным, а моя сестра хочет быть такой же как прапрабабушка Варя: смелой, доброй и трудолюбивой.

Я горжусь историей моей семьи. И мне очень повезло в том, что я узнал эту историю.