Cочинение «История моей семьи (8)»

Моя семья небольшая, но очень дружная и верная, я горжусь своей семьёй. Моим папой - он добрый, у него золотые руки, я могу всегда на него положиться. Моя мама отзывчивая и справедливая, моя бабушка самая терпеливая и добрая, всегда всем придет на помощь.

Я очень люблю свою семью. И хочу о них написать. . . :

Если писать обо всех родственниках, то это будет очень долго. Я хочу написать о своих корнях со стороны своей бабушки Лиды, по маме. Из рассказов бабы Лиды я узнала, что её дед Иван со своей семьёй в конце 19 века приехал из Белоруссии. Семья была зажиточная и большая, детей было 9 человек. По дороге в Сибирь умерла мама и двое младших детей. Какое- то время семья задержалась в Красноярске, но скоро все разлетелись кто куда, по всему краю. Дед Иван женился на хорошей девушке Марии из богатой семьи. Дед в приданное получил корову, два коня и двести рублей. Поженившись, они решили ехать на новые земли, жить своим хозяйством. Переехали они в деревню в дремучей тайге под городом Иланский. Работали, построили дом, вели хозяйство. Но от тяжелой работы Мария не могла выносить и родить ребёнка. Дети рождались мертворожденные, и только восьмой ребенок выжил. Так родилась моя прабабушка Прасковья. После неё у Ивана и Марьи родилось еще пять детей. Но случилась беда, когда моей прабабушке исполнилось 12 лет, умерла Мария, и начались скитания и беды большой семьи. Ивана раскулачили в 1917 году - он был середняком. Забрали и скот, и небогатый скраб. Затем его забрали за сопротивление властям, но вскоре отпустили, наверное, пожалели детей. По рассказам бабушки он был сильным, строгим, справедливым человеком. Жизненные неудачи подкосили Ивана. По рассказам бабы Лиды я знаю, что моя прабабушка Прасковья вырастила, не бросила своих сестёр и брата.

Было тяжело, отец Иван привёл в дом мачеху, но она не любила детей, у неё были свои дети. Как-то раз прабабушка Пана ночью услышала, как мачеха уговаривает Ивана увести в тайгу двух младших детей и бросить на съеденье зверям. Так в 13 лет Пана ушла из родного дома, с детьми, и выживала, как могла. Работала в поле, батрачила, пилила лес, копала ямы для добычи извести, собирала живицу, делала всю тяжелую работу, кормила детей. . В те времена образование было плохое, но все дети ходили в начальную школу, в другое село. Когда последний брат отошел от прабабушки Паны, ей было уже за 30. Она вышла замуж, в 1937, а через год её муж Фёдор ушёл на Финскую войну. От этого брака родилась единственная дочь Прасковьи, моя баба Лида. Фёдор погиб на войне, прабабушка так больше и не вышла замуж. Одна растила маленькую Лиду, работала, помогала своим родным. Когда моя бабушка рассказывает про своё детство, про голодное военное детство, мы с моей мамой плачем, потому что это очень тяжело и страшно. Голод и холод, нищета, денег раньше не было, были трудодни, на них давали немного муки или рыбьего жира. В основном жили тем, что собирали в лесу: ягоды, грибы, травы. Как они выжили и представить трудно. С 12 лет баба Лида уже работала, была в няньках, пасла скот, ухаживала за птицей. В 1968 году они переехали в село Карапсель, и баба пошла работать на ферму дояркой. В 1968 году вышла замуж за моего деда Гену, а в 1972 родилась моя мама. Баба Лида всю жизнь прожила в деревне, у неё рабочего стажу более 40 лет. Всю жизнь она работала, отдавала все силы родному колхозу, работала дояркой, птичницей, поваром. Была награждена грамотой, медалью, было много поощрений.

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