Cочинение «История моей семьи»

. . . Помолчав немного и вытерев набежавшие слезы, она продолжила: "Твой прапрадед Афанасий здоровался за ручку с самим царем Николаем!". . .

Однажды, придя всей семьей к бабушке на блины, мы наткнулись на старые фотографии, которые лежали на маленьком столике. Я человек очень любопытный, и мне стало интересно - кто это? Бабушка стала рассказывать: "Это фотография твоего прадеда. Красивый, правда?" Я посмотрела на него: действительно, очень красивый. Даже смогла узнать в нем свои черты.

"А ты знаешь что-нибудь о нем?" Я, подумав, ответила: "Нет". И стало как-то стыдно: ведь этот человек - мой родственник. И если бы не было его, не было бы и меня! Бабушка тепло улыбнулась: "Его звали Семен. Это мой отец. Он ушел на войну и погиб на Курской дуге. Ему было всего 29 лет. Господи, и пожить-то не успел. . . " Помолчав немного и вытерев набежавшие слезы, она продолжила: "Твой прапрадед Афанасий здоровался за ручку с самим царем Николаем!" Услышав это, я поперхнулась: "Как?! В самом деле?!!".

Прапрабабушка и прапрадедушка. Прадед Семен. Снимок сделан

Снимок сделан в конце 19-го века. примерно в 1939 году, за 4 года до гибели.

"Да, он служил в Москве в Семеновском полку. Туда отбирали самых красивых, стройных и выносливых. Он всегда стоял в первом ряду. И вот однажды они получили весть, что к ним едет сам царь! Ну, всех построили и стали ждать. Они представляли его себе высоким, коренастым, на большом коне. . . Представляешь их удивление, когда они увидели невысокого мужчину на небольшой лошаденке!!! Царь, проходя мимо, здоровался с каждым за ручку, а адъютант, шедший за ним, ложил (прим: бабушка всегда говорит ложить и у нее это слово выходит очень "вкусным", колоритным) каждому пятак. В то время это было целое богатство! На такую денежку можно было купить отличные сапоги!" Тут я задумалась: ведь все мы - продолжение наших родных. Я очень похожа на бабушку. Она очень волевая и выносливая. Такой ее сделала война. . . Росла бабушка в деревне Почаево Белгородской области. В первый класс пошла, когда война еще не кончилась- в 1944 году. С восьмого класса ей каждое утро в любую непогоду приходилось идти семь километров до школы, которая находилась в соседнем поселке. И так целых три года. . . В войну она с семьей жила в сарайке (прим. : это тоже "бабушкино" слово), потому что в хате жили немцы. А на этой сарайке стоял пулемет. И вот, когда начиналась стрельба, гильзы летели прямо внутрь. Для детей это были единственные игрушки. Будучи совсем маленькой, в войну моей бабушке приходилось после каждого боя обчищать (прим.

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