Cочинение «История — мой любимый предмет (сочинение-рассуждение)»

История — это наука о прошлом. Вернее, о том, как прошлое влияет на настоящее. Слово "история" в переводе с греческого означает "исследование, или рассказ о прошлом".

Уроки истории в нашей школе проходят очень интересно. Мы не только слушаем рассказы учителя, но и пользуемся красочными наглядными пособиями, смотрим учебные фильмы, даже пробуем составлять компьютерные программы на историческую тематику. Например, в прошлой четверти с помощью учителя истории и учителя информатики мы работали над программой "Запомни исторические даты".

Наш учитель истории сотрудничает со своими коллегами. Недавно проводился вечер по истории русской литературы, в котором приняли участие ученики пятых классов. Учитель истории и учитель русского языка и литературы много и интересно рассказывали об известных писателях и поэтах прошлого. Мы узнали также, какую одежду тогда носили, каким транспортом пользовались, как распределяли время между работой и отдыхом. А самым интересным был рассказ об эпохе Пушкина и исторических событиях, которые тогда происходили. События сегодняшнего дня станут достоянием истории уже завтра. Они войдут в бесконечную цепь событий, которые

начинаются в седой древности и теряются в отдаленном будущем. Как повлиять на ход истории, чтобы сделать ее лучше, человечнее, добрее? Я пока не решил для себя этот вопрос, но именно изучение истории поможет мне в этом.